Intervista magjepsëse e Sarah Abo me astronautin Michael Collins

Në një intervistë të fundit, gazetarja Sarah Abo pati privilegjin të fliste me astronautin Michael Collins, pilotin e anijes kozmike Apollo 11 të NASA-s që solli me sukses njerëzit e parë në Hënë në vitin 1969. Ndërsa emra si Neil Armstrong dhe Buzz Aldrin shpesh lidhen me këtë mision historik, ishin aftësitë pilotuese të Collins që siguruan kthimin e tyre të sigurt në Tokë.

Edhe pse vetë Collins nuk shkeli në Hënë, udhëtimi i tij i jashtëzakonshëm jashtë planetit la një përshtypje të qëndrueshme për Sarën. Ajo e përshkroi perspektivën e Collins si frymëzuese, duke deklaruar se kur jeni në hapësirë ​​dhe shihni Tokën, ajo duket si një ekzemplar i vogël që mund të mbulohet nga gishti i madh. Kjo përvojë shërben si një kujtesë për vogëlsinë tonë në pafundësinë e galaktikës që ne banojmë.

Gjatë bisedës së tyre, Sarah vuri në dukje se Collins dukej thellësisht në harmoni me natyrën njerëzore. Deri në vdekjen e tij në vitin 2021, ai vazhdoi të mishëronte kuriozitetin dhe rritjen personale. Collins theksoi rëndësinë e të qenit kurioz, dëshirën për të mësuar më shumë për të tjerët dhe nxitjen e një gatishmërie për të bërë pyetje dhe për të dëgjuar. Ai besonte se përmes këtij kurioziteti, njeriu mund të vazhdojë të rritet si individ.

Sarah e shikoi intervistën e saj me Michael Collins si një mundësi të jashtëzakonshme. Ajo u frymëzua nga njohuritë e tij mbi dëshirën njerëzore për dije dhe mirëkuptim. Perspektiva unike e Collins si një astronaut që rrotullohet rreth hënës shërbeu si një kujtesë për vendin tonë në univers dhe rëndësinë e kuriozitetit dhe rritjes në jetën tonë.

