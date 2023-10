Kozmonautët rusë lëshojnë satelitin studentor gjatë ecjes në hapësirë ​​për të studiuar velat diellore

By

Kozmonautët rusë Oleg Kononenko dhe Nikolay Chub lëshuan me sukses satelitin studentor "Parus-MGTU" ndërsa kryenin një shëtitje në hapësirë. Si pjesë e një eksperimenti, sateliti synon të hetojë lëvizjen e velave diellore. Pajisja e lëshimit, e zhvilluar nga studentët e Universitetit Teknik Shtetëror të Moskës Bauman, siguron një trajektore lineare për nanosatelitin, duke ofruar një kërkesë thelbësore për vendosjet e ardhshme të satelitëve.

Objektivi kryesor i ecjes hapësinore të Kononenko dhe Chub ishte shkëputja e lakut dytësor të radiatorit të modulit "Nauka" nga laku kryesor i modulit. Ky veprim ishte i nevojshëm për shkak të një rrjedhjeje që ndodhi më 9 tetor. Kozmonautët inspektuan dhe fotografuan vendndodhjen jo të vulosur, duke u mundësuar specialistëve në Tokë të analizojnë dhe të përcaktojnë burimin e thyerjes.

Pas vendosjes së satelitit, kozmonautët do të mbikëqyrin vendosjen e velave diellore, duke pritur që rregullimet në gjatësinë e velit të ekspozuar ndaj grimcave të ngarkuara nga dielli do të lehtësojnë shtytjen e anijes dhe modifikimet orbitale.

Përveç lëshimit të satelitit, Kononenko dhe Chub kryen gjithashtu një eksperiment radar të quajtur "Napor-MiniRSA" në modulin "Nauka". Eksperimenti synon të monitorojë sipërfaqen e Tokës për qëllime mjedisore, emergjente dhe të menaxhimit të burimeve natyrore. Hetimi drejtohet nga Korporata e Raketave dhe Hapësirës "Energia".

Gjatë ecjes së tyre në hapësirë, nëse u jepet kohë shtesë, Kononenko dhe Chub do të zëvendësojnë pllakat fiksuese që lidhin kabllot në pozicionin e tyre të ankoruar në modulin e shërbimit "Zvezda". Kjo detyrë thelbësore siguron funksionimin dhe sigurinë e duhur të modulit.

Ecja hapësinore filloi në orën 20:49 me orën e Moskës (17:49 UTC, 23:19 IST), me hapjen e kapakut të Modulit të Vogël Kërkimor "Poisk". Kozmonautët do të kalojnë gjithsej 6 orë e 52 minuta jashtë Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës. Ky mision i veçantë shënon ecjen e tyre të parë në hapësirë ​​që nga mbërritja në ISS më 15 shtator 2023, duke e bërë atë ecjen e gjashtë ruse të vitit. Ndërsa Chub po del jashtë ISS për herë të parë për punë, kjo është shëtitja e gjashtë në hapësirë ​​e Kononenkos.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Cili është qëllimi i satelitit “Parus-MGTU”?

Sateliti “Parus-MGTU” synon të studiojë lëvizjen e velave diellore si pjesë e një eksperimenti të kryer nga kozmonautët rusë gjatë një ecjeje në hapësirë.

Pyetje: Cila është rëndësia e pajisjes lëshuese të zhvilluar nga studentët e Universitetit Teknik Shtetëror të Moskës Bauman?

Pajisja e lëshimit siguron një trajektore lineare për nanosatelitin, e cila është thelbësore për vendosjet e ardhshme të satelitëve dhe parandalon devijimet e mundshme kur shkëputet manualisht anija kozmike.

Pyetje: Cili është objektivi i eksperimentit të radarit "Napor-MiniRSA"?

Eksperimenti i radarit "Napor-MiniRSA", i kryer në modulin "Nauka", është projektuar për të monitoruar sipërfaqen e Tokës për monitorimin e mjedisit, monitorimin e emergjencës dhe për qëllime të menaxhimit të burimeve natyrore.

Pyetje: Çfarë detyre do të kryejnë Kononenko dhe Chub në modulin e shërbimit "Zvezda"?

Nëse u jepet kohë shtesë, kozmonautët do të zëvendësojnë pllakat e fiksimit që lidhin kabllot në pozicionin e tyre të ankorimit për të siguruar funksionimin dhe sigurinë e duhur të modulit.

Pyetje: Sa kohë do të kalojnë Kononenko dhe Chub jashtë Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës?

Kozmonautët do të jenë jashtë Stacionit Ndërkombëtar të Hapësirës për një total prej 6 orë e 52 minuta gjatë ecjes së tyre në hapësirë.