Imazhi mahnitës zbulon mjegullnajën e kuqe të ndezur në qiellin e natës

Observatori Evropian Jugor (ESO) ka zbuluar një fotografi mahnitëse të një mjegullnaje të kuqe të shkëlqyer të njohur si IC1284. Kjo re e gjerë pluhuri dhe gazi, e klasifikuar si një mjegullnajë emetuese, lëshon dritën e saj dhe është rezultat i formimit aktiv të yjeve.

Ngjyra e kuqe e gjallë e IC1284 është për shkak se elektronet brenda atomeve të hidrogjenit ngacmohen nga rrezatimi i emetuar nga yjet e rinj. Si rezultat, këto elektrone lëshojnë energji dhe lëshojnë një gjatësi vale specifike të dritës së kuqe. Astronomët ishin në gjendje të kapnin këtë imazh duke përdorur OmegaCAM të ESO-s, një kamerë me fushë të gjerë e vendosur në Teleskopin Vëzhgues të Teleskopit Shumë të Madh (VLT) në Observatorin Paranal në Kili.

Mjegullnajat, të tilla si IC1284, përbëhen nga re kolosale pluhuri dhe gazi, të cilat sigurojnë karburantin e nevojshëm për formimin e yjeve të rinj. Në fotografi, shkëlqimi i kuq i IC1284 shtohet nga prania e yjeve verbues që e rrethojnë atë.

IC1284 shoqërojnë dy mjegullnaja reflektuese të njohura si NGC6589 dhe NGC6590, të vendosura në këndin e poshtëm të djathtë të imazhit. Ndryshe nga mjegullnajat emetuese, mjegullnajat reflektuese përbëhen nga pluhur ndëryjor që reflekton dritën e emetuar nga yjet e afërt. Si rezultat, këto mjegullnaja shfaqen me ngjyrë blu.

Pluhuri brenda një mjegullnaje reflektimi shpërndan gjatësi vale më të shkurtra dhe më të kaltërta të dritës nga yjet e afërt, duke krijuar një shkëlqim magjepsës dhe eterik. Ky fenomen është e njëjta arsye që qielli ynë duket blu.

Ky imazh i sapo publikuar është pjesë e një nisme më të madhe të quajtur VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galakctic Plane and Bulge (VPHAS+), organizuar nga ESO. Nëpërmjet sondazhit VPHAS+, astronomët synojnë të fitojnë një kuptim më të thellë të ciklit jetësor të yjeve duke studiuar mjegullnajat dhe yjet në dritën e dukshme.

Si përfundim, fotografia e fundit e ESO-s tregon bukurinë magjepsëse të IC1284, një mjegullnajë emetimi të kuq që magjeps me praninë e saj të ndezur në mes të pafundësisë së hapësirës.

Përkufizime:

– Mjegullnaja e emisionit: Një re e ndritshme dhe e shpërndarë gazi jonizues që lëshon dritën e vet.

– Mjegullnaja e reflektimit: Një re pluhuri ndëryjor që reflekton dritën e emetuar nga yjet aty pranë.

– VLT: Teleskopi shumë i madh, një teleskop i fuqishëm i operuar nga Observatori Jugor Evropian.

Burimet:

– Observatori Evropian Jugor (ESO)

– VST Fotometrik H alfa Survey i Planit dhe Fryrjes Jugore Galaktike (VPHAS+)