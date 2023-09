Ringjallja e shkëmbinjve koralorë me ndihmën robotike

By

Ndryshimet klimatike përbëjnë një kërcënim të rëndësishëm për shkëmbinjtë koralorë globalisht, me rritjen e temperaturave dhe acidifikimin që shkaktojnë zbardhjen dhe vdekjen e koraleve. Përpjekjet tradicionale për restaurimin e koraleve janë mbështetur në metoda të ngadalta dhe të kushtueshme, të tilla si transplantimi i fragmenteve të koraleve në shkëmbinj nënujorë të dëmtuar. Megjithatë, biologu detar Taryn Foster nga Ishujt Abrolhos në Australinë Perëndimore po teston një qasje të re për të përshpejtuar ringjalljen e shkëmbinjve.

Zonja Foster ka zhvilluar një sistem që përfshin shartimin e fragmenteve të koraleve në priza të vogla dhe vendosjen e tyre në një bazë të derdhur prej betoni të llojit gëlqeror. Kjo metodë anashkalon vitet e rritjes së kalcifikimit dhe lejon që koralet të rriten me shpejtësi. Deri më tani, rezultatet kanë qenë premtuese, me lloje të ndryshme koralesh që lulëzojnë në këtë habitat të ri.

Për të përshpejtuar më tej procesin, znj. Foster ka bashkëpunuar me firmën e softuerit inxhinierik me bazë në San Francisko, Autodesk. Studiuesit nga Autodesk kanë trajnuar një sistem të inteligjencës artificiale për të kontrolluar robotët bashkëpunues, ose kobotët, të cilët punojnë së bashku me njerëzit. Këta krahë robotikë mund të shartojnë ose ngjitin fragmente koralesh mbi prizat e farës dhe t'i vendosin ato në bazë. Robotët janë të aftë për të trajtuar variacionet në format e koraleve dhe për të njohur se si t'i trajtojnë ato.

Megjithatë, ka sfida në lëvizjen e kësaj teknologjie jashtë laboratorit dhe në botën reale. Trajtimi delikat i koraleve të lagështa e të gjalla është i nevojshëm dhe efekti gërryes i ujit të kripur në elektronikë duhet të trajtohet. Për më tepër, kostoja e lartë e një teknologjie të tillë është një konsideratë. Për të ndihmuar financimin e projektit, firma fillestare e znj. Foster, Coralmaker, planifikon të lëshojë kredite për biodiversitetin që funksionojnë në mënyrë të ngjashme me kreditë e karbonit, me industrinë e turizmit që është një klient potencial.

Iniciativa të tjera për të rivendosur shkëmbinj nënujorë koralorë përfshijnë mbjelljen e koraleve, ku larvat e koraleve rriten në një laborator përpara se të mbillen në shkëmbinj nënujorë të degraduar. Shkencëtarët po eksplorojnë gjithashtu rritjen e "super koraleve" më rezistente dhe po shqyrtojnë ide radikale, të tilla si retë gjeo-inxhinierike për të mbrojtur koralet nga nxehtësia e tepërt. Përveç kësaj, studiuesit po përdorin tingullin për të vlerësuar shëndetin e shkëmbinjve nënujorë dhe për të tërhequr peshqit, me altoparlantët nënujorë që luajnë tinguj të shëndetshëm për të ndihmuar në rimbushjen e shkëmbinjve.

Ndërsa nuk ka një zgjidhje të vetme për problemin kompleks të restaurimit të shkëmbinjve koralorë, këto qasje inovative ofrojnë shpresë për mbijetesën dhe ringjalljen e këtyre ekosistemeve të rëndësishme.

Burimet:

– The Guardian: “Ndryshimi klimatik 'kërcënimi më i rëndësishëm' për thesaret e lashta" nga Adrienne Murray

– Autodesk.com