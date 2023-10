Si të shikoni me siguri eklipsin unazor të diellit sot

Eklipsi unazor diellor, i njohur gjithashtu si eklipsi i "unazës së zjarrit", do të jetë i dukshëm sot në pjesë të SHBA-së dhe gadishullit Jukatan të Meksikës. Eklipsi ndodh kur hëna kalon midis diellit dhe Tokës, duke krijuar pamjen e një unaze zjarri. Është e rëndësishme të shikoni eklipsin në mënyrë të sigurt për të mbrojtur sytë tuaj.

NASA rekomandon përdorimin e syzeve speciale të eklipsit, një shikues diellor ose një filtër diellor për teleskopin tuaj. Nëse nuk i keni këto artikuj, mund të krijoni një projektor me vrima kuti ose të përdorni një kullesë kuzhine për të parë imazhe të shumta të eklipsit. Është e rëndësishme të mos shikoni drejtpërdrejt në diell pa mbrojtjen e duhur të syve, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtim të përhershëm të syve.

Eklipsi do të fillojë në Oregon në orën 9:18 të mëngjesit PT dhe do të lëvizë në juglindje mbi pjesë të Kalifornisë, Nevadës, Idahos, Utah, Arizonës dhe New Mexico. Më pas do të kalojë Teksasin dhe Gjirin e Meksikës përpara se të lëvizë mbi Jukatan, Belize dhe disa vende të Amerikës Qendrore dhe Jugore. Eklipsi do të përfundojë në perëndim të diellit mbi bregun lindor të Brazilit.

Edhe nëse nuk jeni në rrugën e drejtpërdrejtë të eklipsit, mund të jeni ende në gjendje të shihni një eklips të pjesshëm në të 41 shtetet kontinentale, përfshirë Alaskën. Nëse moti nuk është i qartë ose nuk mund ta shikoni personalisht eklipsin, ka transmetime të drejtpërdrejta të disponueshme në internet. NASA dhe muzeu i San Franciskos Exploratorium janë duke pritur transmetimet e tyre të drejtpërdrejta të ngjarjes.

Mos harroni, eklipsi i ardhshëm unazor diellor i dukshëm në Amerikën e Veriut nuk do të ndodhë deri në vitin 2039 në Alaskë dhe 2046 në 48 shtetet më të ulëta. Pra, sigurohuni që të merrni masa paraprake dhe të shijoni këtë ngjarje të rrallë qiellore.

Burimet:

– NASA: https://www.nasa.gov/

– Koha dhe data: https://www.timeanddate.com/