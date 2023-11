Studiuesit zhvillojnë nanoshirita fosfori të lidhur me arsenik për të përmirësuar performancën e pajisjes

By

Studiuesit në Kolegjin Universitar të Londrës (UCL) kanë bërë një përparim të rëndësishëm në fushën e nanomaterialeve. Ata kanë zhvilluar shirita me trashësi një atom të përbërë nga fosfor i lidhur me arsenik, të cilat kanë potencialin të përmirësojnë shumë performancën e pajisjeve të ndryshme, duke përfshirë bateritë, superkondensatorët dhe qelizat diellore.

Nanoshiritat e fosforit u zbuluan për herë të parë nga ekipi në UCL në 2019. Që atëherë, ato janë përshëndetur si një "material i mrekullueshëm" me potencial për të revolucionarizuar një gamë të gjerë aplikimesh. Megjithatë, materialet me fosfor të pastër kanë përçueshmëri të kufizuar, gjë që kufizon përdorimin e tyre në pajisje të caktuara.

Në studimin e tyre të fundit të botuar në Journal of the American Chemical Society, studiuesit zbuluan se duke shtuar sasi të vogla arseniku në nanoshiritat e fosforit, ata ishin në gjendje të përmirësonin ndjeshëm përçueshmërinë e tyre në temperatura mbi -140°C. Ky zbulim jo vetëm që ruajti vetitë e dobishme të shiritave vetëm me fosfor, por gjithashtu hapi mundësi të reja për ruajtjen e energjisë, detektorë afër infra të kuqe të përdorur në mjekësi dhe madje edhe llogaritje kuantike.

Ekipi hulumtues beson se e njëjta teknikë mund të zbatohet për të krijuar lidhje që kombinojnë fosforin me elementë të tjerë si seleniumi ose germaniumi. Kjo shkathtësi në lidhjet hap një botë mundësish për kontrollin e vetive të këtyre nanomaterialeve dhe zgjerimin e aplikimeve të tyre të mundshme.

Procesi i prodhimit të këtyre nanoshiritave arsenik-fosfor përfshin përzierjen e kristaleve të formuara nga fletët e fosforit dhe arsenikut me litium të tretur në amoniak të lëngshëm. Kjo përzierje i nënshtrohet një sërë reaksionesh kimike, duke rezultuar në formimin e shiritave me disa shtresa të larta, disa mikrometra të gjatë dhe dhjetëra nanometra të gjerë. Një nga karakteristikat kryesore të këtyre nanoshiritave është "lëvizshmëria" e tyre e lartë, e cila përmirëson efikasitetin e rrjedhës së rrymës elektrike.

Studiuesit parashikojnë që këto nanoribona mund të prodhohen në shkallë në formë të lëngshme, duke i bërë ato me kosto efektive dhe të përshtatshme për një gamë të gjerë aplikimesh. Potenciali i tyre i jashtëzakonshëm për të përmirësuar performancën e pajisjeve në fushat e ruajtjes së energjisë dhe energjisë diellore mund të hapë rrugën për përparime të rëndësishme në teknologjitë e rinovueshme.

FAQ

Çfarë janë nanoshiritat e fosforit?

Nanoshiritat e fosforit janë shirita me trashësi një atom të përbërë nga atome fosfori. Ato kanë veti unike që i bëjnë tërheqëse për aplikime të ndryshme, duke përfshirë ruajtjen e energjisë dhe qelizat diellore.

Si e përmirësojnë performancën e pajisjes nanoshiritat e fosforit të lidhur me arsenik?

Duke shtuar sasi të vogla arseniku në nanoshiritat e fosforit, përçueshmëria e tyre rritet ndjeshëm. Ky përmirësim lejon ruajtjen më të mirë të energjisë në bateri, rritjen e efikasitetit në qelizat diellore dhe aplikimet e mundshme në llogaritjen kuantike dhe detektorët mjekësorë.

A mund të kombinohen nanoshiritat e fosforit me elementë të tjerë?

Po, studiuesit besojnë se nanoshiritat e fosforit mund të lidhen me elementë të tjerë si selenium ose germanium për të përmirësuar më tej vetitë e tyre dhe për të zgjeruar aplikimet e tyre të mundshme.

Cili është procesi i prodhimit të nanoshiritave të fosforit të lidhur me arsenik?

Procesi i prodhimit përfshin përzierjen e kristaleve të formuara nga fletët e fosforit dhe arsenikut me litium të tretur në amoniak të lëngshëm. Kjo përzierje i nënshtrohet reaksioneve kimike për të formuar nanoribona që mund të aplikohen në pajisje të ndryshme.