Orët Bërthamore: Një hap drejt matjes së kohës me saktësi ekstreme

Një ekip ndërkombëtar fizikanësh ka bërë përparim në zhvillimin e një ore jashtëzakonisht të saktë të bazuar në një tranzicion bërthamor. Ekipi, i udhëhequr nga Yuri Shvyd'ko në Laboratorin Kombëtar Argonne në SHBA, arriti me sukses ngacmimin rezonant të një tranzicioni bërthamor në Scandium-45. Ky tranzicion ka potencialin për të krijuar një orë bërthamore me saktësi shumë më të lartë se sa orët aktuale atomike.

Orët mbështeten në një oshilator që prodhon një frekuencë të qëndrueshme. Për orët atomike, përdoret frekuenca e rrezatimit të mikrovalës që emetohet nga atomet e ceziumit. Megjithatë, tranzicionet bërthamore ofrojnë mundësinë e orëve edhe më të sakta. Bërthamat janë më të qëndrueshme dhe kompakte se atomet, duke i bërë orët bërthamore më pak të ndjeshme ndaj zhurmës dhe ndërhyrjeve.

Një nga sfidat në krijimin e orëve bërthamore është prodhimi i rrezatimit koherent rezonant me një tranzicion bërthamor. Me avancimin e lazerëve me elektron të lirë me rreze X (XFEL), Shvyd'ko thotë se ngacmimi i drejtpërdrejtë i fotonit për oshilatorët e orës bërthamore është tani i mundur. Ekipi u fokusua në tranzicionin 12.4 keV në scandium-45, i cili ka një gjerësi bande jashtëzakonisht të ngushtë. Vetëm një pjesë e vogël e rrezeve X mund të eksitojnë në mënyrë rezonante bërthamat, ndërsa rrezet X jashtë rezonancës krijojnë zhurmë të konsiderueshme të detektorit.

Për të adresuar këtë çështje, ekipi kreu eksperimente në objektin evropian XFEL në Gjermani. Ata hodhën pulsime me rreze X në një objektiv me fletë metalike prej skandium-45 dhe më pas hoqën shpejt objektivin për të matur sinjalin rezonant të ngacmimit. Duke skanuar frekuencën e pulseve të dritës së rënë, ata ishin në gjendje të zbulonin frekuencën e saktë në të cilën ndodh rezonanca.

Rezultatet treguan se energjia e tranzicionit mund të matej me një pasiguri dy rend të madhësisë më të vogël se vlera e mëparshme më e mirë. Nëse mund të bëhen përmirësime të mëtejshme, orët bërthamore mund të jenë të sakta brenda 1 sekondës çdo 300 miliardë vjet. Kjo teknologji ka implikime emocionuese për spektroskopinë me precizion jashtëzakonisht të lartë, teknologjinë e orës bërthamore dhe metrologjinë ekstreme.

Burimi: Natyra (nuk ofrohet URL)