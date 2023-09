Shkencëtarët zbulojnë 'Unazën Alice' në sferën kuantike, duke ofruar shikim në universin pasqyrë

By

Shkencëtarët që studiojnë sferën kuantike kanë bërë një zbulim novator që mund të zbulojë misteret e këtij dimensioni të pakapshëm. Ekipi, i udhëhequr nga profesori Mikko Möttönen i Universitetit Aalto dhe profesori David Hall nga Kolegji Amherst, ka vëzhguar një fenomen të jashtëzakonshëm të njohur si "unaza Alice". Të quajtura sipas universit pasqyrë të Lewis Carroll në Aventurat e Alice në Botën e Çudirave, këto struktura kalimtare mund të shërbejnë si porta për në një univers pasqyrë të botës tjetër.

Në fizikën kuantike, monopolet supozohen të jenë homologë të dipoleve. Ndërsa dipolet kanë ngarkesa pozitive dhe negative në skajet e kundërta, monopolet kanë ose një ngarkesë pozitive ose negative. Hipoteza është se kur një monopol magnetik prishet, ai krijon një strukturë të shkurtër si unazë, e ngjashme me universin e pasqyrës të përshkruar nga Carroll.

Për dekada, unazat e Alice kanë mbetur të pakapshme, por ekipi hulumtues pretendon se i ka vëzhguar këto struktura në natyrë për herë të parë. Studiuesit manipuluan një gaz me atome rubidiumi në një gjendje jomagnetike afër temperaturës zero absolute, duke krijuar një monopol duke drejtuar pikën zero të një fushe magnetike tredimensionale në gazin kuantik. Rezultati ishte një unazë Alice e formuar në mënyrë perfekte.

Vlen të përmendet se unazat Alice janë jashtëzakonisht të brishta dhe zgjasin vetëm për disa milisekonda. Forca më e vogël e jashtme i bën ato të kalbet. Megjithatë, kur shikohet nga qendra e unazës, bota duket e pasqyruar, sikur unaza të ishte një portal në një botë të antimateries. Ky vëzhgim pohon paralelizmin me universin pasqyrë të Carroll-it.

Botuar në revistën Nature Communications, ky zbulim novator ofron një dritare të mundshme për të kuptuar më thellë fizikën kuantike. Ndërsa është e pasigurt nëse ky zbulim do të çojë në pjesëmarrjen në ahengje çaji me kapele të çmendur, ai hap mundësi të reja për të eksploruar natyrën e ndërlikuar të sferës kuantike.

