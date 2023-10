Studiuesit matin fushën magnetike në mjedisin e eklipsit të merimangës Pulsar PSR J2051-0827

By

Studiuesit nga Observatori Astronomik Xinjiang (XAO) i Akademisë Kineze të Shkencave kanë bërë një zbulim të rëndësishëm në lidhje me fushën magnetike të një pulsar merimangë të quajtur PSR J2051-0827. Pulsarët merimangë janë një lloj sistemi binar pulsar milisekonda i karakterizuar nga shoqërues me masë të ulët në orbita me periudhë të shkurtër. Në këto sisteme, era intensive e pulsarit dhe emetimi elektromagnetik mund të gërryejnë dhe potencialisht të shkatërrojnë yllin shoqërues.

Për të hetuar vetitë magnetike të PSR J2051-0827, studiuesit përdorën radioteleskopin sferik me hapje pesëqind metra (FAST). Ata u fokusuan veçanërisht në studimin e karakteristikave të polarizimit të pulsarit dhe pranisë së një fushe magnetike brenda mediumit të tij të eklipsit. Gjetjet e studimit të tyre u publikuan në The Astrophysical Journal më 14 shtator.

Gjatë daljes së eklipsit të pulsarit, studiuesit vunë re një rënie të vazhdueshme në masën e rrotullimit (RM). Ky ndryshim në RM varionte nga 60 në -28.7 rad m-2, duke treguar ekzistencën e një fushe magnetike të rëndësishme brenda mediumit të eklipsit. Bazuar në këtë ndryshim në RM, forca e fushës magnetike të vijës së shikimit u vlerësua të ishte 0.1 G.

Studiuesit zbuluan gjithashtu një fenomen të njohur si kthimi RM, i cili mund t'i atribuohet ndryshimeve në forcën e fushës magnetike përgjatë vijës së shikimit të shkaktuar nga lëvizja binar e orbitës. Ky përmbysje RM mbështet idenë se mjedisi i menjëhershëm i pulsarit është kompleks dhe i magnetizuar. Për më tepër, studimi sugjeron që mjediset e pulsarëve të merimangës kanë disa ngjashmëri me ato që lidhen me shpërthimet e shpejta të radios (FRB).

Gjetjet e këtij hulumtimi kontribuojnë në të kuptuarit tonë të dinamikës dhe vetive të pulsarëve merimangë dhe ofrojnë njohuri mbi mekanizmat përgjegjës për eklipset e vëzhguara në këto sisteme. Studimi ofron informacion të vlefshëm në lidhje me kushtet e fushës magnetike në afërsi të menjëhershme të PSR J2051-0827 dhe hap rrugë të reja për hetime të mëtejshme në fushën e astronomisë pulsar.

Citation:

