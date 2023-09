Rëra mund të rrjedhë përpjetë, zbulojnë inxhinierët e Universitetit Lehigh

By

Studiuesit inxhinierikë në Universitetin Lehigh kanë bërë një zbulim mahnitës – rëra mund të rrjedhë përpjetë. Gjetjet e ekipit, të publikuara në revistën Nature Communications, zbulojnë se kur çift rrotullimi dhe një forcë tërheqëse aplikohen në secilën kokërr rërë, grimcat mund të rrjedhin përpjetë, lart mureve dhe lart e poshtë shkallëve. Ky fenomen shumë i pazakontë ka implikime të rëndësishme për një gamë të gjerë aplikimesh, nga kujdesi shëndetësor deri te transporti i materialeve dhe bujqësia.

Zbulimi u bë nga James Gilchrist, Ruth H. dhe Sam Madrid Profesor i Inxhinierisë Kimike dhe Biomolekulare në Kolegjin e Inxhinierisë PC Rossin të Lehigh, dhe ekipi i tij. Ata përdorën ekuacione që përshkruajnë rrjedhën e materialeve të grimcuara për të demonstruar se grimcat po rridhnin përpjetë si një material grimcuar.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, autori kryesor i gazetës, u ndesh me këtë zbulim rastësisht gjatë hulumtimit të mikrokapsulimit. Ai vuri re se kur rrotulloi një magnet nën një shishkë me grimca polimeri të veshura me oksid hekuri të quajtura mikrorolla, kokrrat e rërës filluan të lëviznin përpjetë.

Studiuesit zbuluan se aplikimi i çift rrotullues në mikrorrotulluesit me magnet shkaktoi që çdo grimcë të rrotullohej, duke krijuar dyshe të përkohshme që u formuan shpejt dhe u ndanë. Ky kohezion gjeneroi një kënd negativ qetësie për shkak të një koeficienti negativ të fërkimit, duke lejuar që grimcat e rërës të rrjedhin përpjetë.

Rritja e forcës magnetike rriti kohezionin e grimcave të rërës, duke u dhënë atyre më shumë tërheqje dhe aftësi për të lëvizur më shpejt. Lëvizja kolektive dhe aftësia e grimcave për t'u ngjitur me njëra-tjetrën u mundësoi atyre të kryenin veprime kundërintuitive, të tilla si rrjedhja e mureve dhe ngjitja e shkallëve. Studiuesit tani po eksplorojnë përdorimin e mikrorrotorëve për të kapërcyer pengesat, të cilat mund të kenë aplikime të mundshme në mikrorobotikë dhe kujdes shëndetësor.

Ky zbulim novator hap rrugë të reja kërkimi dhe aplikimesh për materiale të grimcuara. Ekipi i Universitetit Lehigh planifikon të vazhdojë studimin e mikrorollerëve dhe eksplorimin e përdorimit të tyre në fusha të ndryshme. Ata tashmë po hetojnë aplikimet e përzierjes, ndarjes dhe lëvizjes së objekteve. Për më tepër, ata po eksplorojnë përdorimin e mikrorrotave në shpërndarjen e lëndëve ushqyese përmes materialeve poroze.

Implikimet e rërës që rrjedh përpjetë janë të mëdha dhe ky zbulim ka potencialin të revolucionarizojë industritë dhe teknologjitë. Ekipi hulumtues është i ngazëllyer për të vazhduar eksperimentet e tyre dhe parashikon të botojë disa punime mbi këtë temë në të ardhmen e afërt.

Burimi: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1