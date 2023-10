Shkolla e Qëndrueshmërisë Doerr nis Mineral-X: Avancimi i industrisë minerare drejt energjisë së pastër

Shkolla e Qëndrueshmërisë Doerr kohët e fundit mbajti një simpozium nisjeje për Mineral-X, një program shoqërues novator i fokusuar në inovacionin teknologjik, përfaqësimin e komunitetit dhe kujdestarinë, në mënyrë që të arrihet një zinxhir furnizimi mineral elastik për energji të rinovueshme të pastër. Drejtues nga kompanitë e minierave, firmat e kapitalit sipërmarrës, akademikë, zyrtarë qeveritarë dhe përfaqësues nga Zambia u mblodhën në simpozium për të diskutuar mënyrat për të përmirësuar industrinë kritike të minierave të mineraleve nga perspektiva sociale dhe teknike.

Mineral-X, me financim afro një milion dollarë, synon të rikrijojë eksplorimin e mineraleve përtej shkencës, duke mbrojtur kujdesin mjedisor dhe përfaqësimin e komunitetit. Programi merr një qasje holistike për përmirësimin e industrisë minerare gjatë tranzicionit nga karburantet fosile. Kjo përfshin zhvillimin e metodave më efikase dhe miqësore me mjedisin për gjetjen dhe nxjerrjen e mineraleve kritike, si dhe rritjen e angazhimit të komunitetit dhe ofrimin e ndihmës arsimore.

Një nga iniciativat thelbësore të Mineral-X përfshin përdorimin e mjeteve të inteligjencës artificiale (AI) për të analizuar të dhënat gjeologjike dhe për të lokalizuar me saktësi depozitat minerale nëntokësore të shkallës së lartë. Me rritjen e kërkesës për minerale kritike si bakri, nikeli, litiumi dhe kobalti në prodhimin e automjeteve elektrike, ky hulumtim është thelbësor për të siguruar një zinxhir të qëndrueshëm furnizimi.

Programi ka fituar mbështetje nga kompanitë kryesore të minierave si KoBold Metals dhe Rio Tinto, si dhe Bidra, një firmë e kapitalit sipërmarrës e fokusuar në qëndrueshmëri. E rëndësishmja, Mineral-X është plotësisht i lirë nga fondet e karburanteve fosile, siç sqarohet nga David Zhen Yin, një drejtor programi dhe shkencëtar kërkimor.

Duke përdorur inteligjencën artificiale dhe të dhënat gjeologjike, Mineral-X synon të minimizojë shkatërrimin e tokës që lidhet me minierat. Depozitat e shkallës së lartë mund të nxirren me më pak nevojë për shqetësime të mëdha të tokës dhe madje mund të zhvillohen nën tokë. Kjo qasje jo vetëm që mbron mjedisin, por gjithashtu redukton kostot dhe kohën e nevojshme për kërkimin dhe nxjerrjen.

Për më tepër, Mineral-X është duke u angazhuar në mënyrë aktive me komunitetet e minierave në Zambia. Sofia Mantilla Salas, një Ph.D. student i përfshirë në shtrirje sociale, po punon ngushtë me komunitetet lokale për të siguruar pjesëmarrjen dhe partneritetin e tyre aktiv në proceset e kërkimit dhe nxjerrjes së mineraleve. Programi po bashkëpunon gjithashtu me universitetet në Zambia për të pajisur inxhinierët e minierave me aftësitë e nevojshme për të konkurruar me inxhinierët e huaj.

Lansimi i Mineral-X dhe angazhimi i tij për të promovuar qëndrueshmërinë në industrinë e minierave shënon një përparim të rëndësishëm drejt arritjes së energjisë së pastër të rinovueshme. Nëpërmjet kësaj nisme, Shkolla e Qëndrueshmërisë Doerr po udhëheq rrugën drejt një zinxhiri elastik të furnizimit me minerale për një të ardhme më të gjelbër.

