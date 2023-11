Hapja e re: Printimi 3D i folikulave të flokëve në lëkurën e rritur në laborator

By

Folikulat e flokëve luajnë një rol jetik në ruajtjen e shëndetit dhe funksionit të lëkurës sonë. Ato ndihmojnë në rregullimin e temperaturës së trupit, prodhojnë djersë dhe përmbajnë qeliza staminale që ndihmojnë në shërimin e lëkurës. Megjithatë, modelet ekzistuese të lëkurës të rritura në laborator kanë qenë jo të plota, pa përfshirjen e folikulave të qimeve. Ky hendek mund të kapërcehet së shpejti, falë hulumtimit novator të kryer nga shkencëtarët në Institutin Politeknik Rensselaer (RPI).

Dr. Pankaj Karande, Profesor i Asociuar i Kimikës dhe Bioinxhinierisë në RPI, dhe ekipi i tij kanë inkorporuar me sukses folikulat e flokëve në indin e lëkurës njerëzore, të rritur në laborator, duke përdorur teknologjinë e printimit 3D. Kjo arritje shënon një moment historik të rëndësishëm në fushën e inxhinierisë së indeve dhe hap mundësi të reja për testimin e barnave dhe transplantet e lëkurës.

Qasjet tradicionale për rindërtimin e folikulave të flokëve duke përdorur qeliza me prejardhje nga njeriu janë përballur me sfida. Megjithatë, studimet e mëparshme kanë treguar se këto qeliza, kur kultivohen në një mjedis tre-dimensional, kanë potencialin për të gjeneruar folikula të reja flokësh ose boshte flokësh. Duke u bazuar në këtë hulumtim, Dr. Karande dhe ekipi i tij përdorën teknikat e bioprintimit 3D për të krijuar modele të lëkurës që përfshijnë folikulat funksionale të flokëve.

Procesi përfshin kultivimin e qelizave të lëkurës dhe folikulit në laborator dhe shndërrimin e tyre në një bio-bojë të përshtatshme për printim 3D. Bio-bojë, e përbërë nga proteina dhe materiale të tjera, u aplikua në një gjilpërë të hollë, duke i mundësuar printerit të depozitonte shtresat e lëkurës dhe njëkohësisht të futte qelizat e flokëve. Me kalimin e kohës, kanalet që rrethojnë qelizat e flokëve mbushen me qeliza të lëkurës, duke imituar strukturën e folikulave natyrale të flokëve.

Ndërsa indi i lëkurës i printuar në 3D me folikulat e qimeve aktualisht ka një jetëgjatësi prej dy deri në tre javë, ky zbulim tregon përparim të rëndësishëm drejt zhvillimit të transplanteve të lëkurës që mund të rritin flokët. Jetëgjatësia e zgjatur e indeve të lëkurës është një fokus i ardhshëm, i cili do të mundësonte testime më të avancuara të barnave dhe potencialisht do të çonte në përparime në mjekësinë rigjeneruese dhe testimin kozmetik.

Ky studim tregon potencialin e printimit 3D në avancimin e të kuptuarit të strukturave komplekse biologjike dhe ndërveprimin e tyre me produktet aktuale. Duke përfshirë folikulat e flokëve në modelet e lëkurës së rritur në laborator, studiuesit fitojnë njohuri të vlefshme që mund të përmirësojnë zhvillimin e trajtimeve të ardhshme për djegiet dhe sëmundjet e tjera të lëkurës.

Aftësia për të printuar 3D folikulat e flokëve në lëkurën e rritur në laborator është një dëshmi e qasjes multidisiplinare të përdorur nga studiuesit e RPI në kryqëzimin e inxhinierisë dhe shkencave të jetës. Këto përparime kanë implikime të gjera për shëndetin e njeriut dhe zhvillimin e modeleve biologjikisht përfaqësuese të lëkurës.

FAQ

1. Cilat janë funksionet e folikulave të qimeve në lëkurë?

Folikulat e qimeve rregullojnë temperaturën e trupit, prodhojnë djersë dhe përmbajnë qeliza staminale që nxisin shërimin e lëkurës.

2. Si i inkorporuan studiuesit folikulat e qimeve në indin e lëkurës të rritur në laborator?

Ekipi në RPI kultivoi qelizat e lëkurës dhe folikulit në laborator dhe i konvertoi ato në një bio-bojë të printueshme. Kjo bio-bojë u aplikua në një gjilpërë të hollë, duke lejuar depozitimin e saktë dhe krijimin e shtresave të lëkurës që përfshinin qelizat e flokëve.

3. Cilat janë aplikimet e mundshme të folikulave të flokëve të printimit 3D në modelet e lëkurës?

Ky zbulim mund të çojë në përparime në testimin e ilaçeve, mjekësinë rigjeneruese dhe testimin kozmetik. Duke krijuar modele më komplekse dhe më të rëndësishme biologjikisht të lëkurës, studiuesit mund të fitojnë një kuptim më të mirë se si lëkura ndërvepron me produktet aktuale dhe të zhvillojnë trajtime të përmirësuara për kushte të ndryshme të lëkurës.