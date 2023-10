Shkencëtarët zbulojnë metodën me efikasitet energjetik për prodhimin e uresë

By

Shkencëtarët në Universitetin e Teknologjisë në Queensland kanë gjetur një mënyrë për të prodhuar ure në temperaturën e dhomës, duke eliminuar nevojën për një proces intensiv energjie që përdoret zakonisht në prodhimin e plehrave sintetike. Ureja është një pleh i rëndësishëm azotik që mbështet afërsisht 27% të të korrave të popullsisë së botës. Është gjithashtu një lëndë e parë kyçe për industri të tilla si farmaceutika, kozmetika dhe plastika.

Tradicionalisht, ureja sintetike prodhohet duke reaguar me amoniak dhe dioksid karboni në temperatura dhe presione të larta. Megjithatë, zgjidhja e re e propozuar nga ekipi hulumtues përfshin një reaksion kimik midis azotit dhe monoksidit të karbonit duke përdorur një katalizator me bazë grafeni në temperaturën e dhomës dhe presionin atmosferik. Kjo qasje redukton ndjeshëm inputet e energjisë në krahasim me metodat tradicionale, duke e bërë atë një përparim premtues në prodhimin e uresë.

Ndërsa kërkimi është aktualisht në fazën teorike, ekipi ka identifikuar një katalizator premtues për sintezën e qëndrueshme dhe efikase të uresë. Ata tani po bashkëpunojnë me grupe të tjera kërkimore për të zhvilluar më tej dhe për të ecur drejt aplikimit praktik të kësaj teknologjie.

Gjetjet e studimit, të titulluar "CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production", u botuan në Advanced Functional Materials.

Kjo metodë inovative për prodhimin e uresë ka potencialin të përfitojë shumë industritë bujqësore dhe prodhuese duke ofruar një zgjidhje më të qëndrueshme dhe me kosto efektive. Duke reduktuar konsumin e energjisë, ky zhvillim përputhet me përpjekjet globale për të ulur emetimet e karbonit dhe për të promovuar qëndrueshmërinë mjedisore.

Burimet:

– Universiteti i Teknologjisë në Queensland

– Materiale funksionale të avancuara