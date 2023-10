Një sensor elektrokimik fleksibël shumë i ndjeshëm dhe i qëndrueshëm për zbulimin e biomarkerëve

By

Një ekip studiuesish nga Universiteti Penn State ka zhvilluar një sensor elektrokimik fleksibël që mund të zbulojë biomarkues të tillë si glukoza në djersë. Sensori është projektuar për të qenë afatgjatë i qëndrueshëm dhe shumë i ndjeshëm, duke e bërë atë një mjet premtues për diagnostikimin dhe vlerësimin e trajtimit të sëmundjeve jo-invazive.

Sensori bazohet në grafen poroz të modifikuar me nanokompozit, i cili trajtohet me një lazer për të krijuar një nanokompozit të qëndrueshëm përçues. Ky trajtim me lazer lejon një ndjeshmëri të shkëlqyer prej 1317.69 µA mm−1 cm−2 dhe një kufi shumë të ulët zbulimi prej 0.079 µm për zbulimin e glukozës. Sensori gjithashtu ka aftësinë për të zbuluar pH dhe demonstron stabilitet të jashtëzakonshëm, duke ruajtur mbi 91% ndjeshmëri për 21 ditë.

Duke integruar sensorin e glukozës dhe pH me një rrjet fleksibël mikrofluidike të marrjes së mostrave të djersës, studiuesit ishin në gjendje të zbulonin me saktësi nivelet e glukozës në trup. Ky zbulim u kalibruar më tej duke matur njëkohësisht pH dhe temperaturën, duke rezultuar në monitorim të vazhdueshëm dhe të saktë të glukozës në trup.

Para këtij zhvillimi, sensorët e djersës përballeshin me kufizime të tilla si ndjeshmëria e ulët, sipërfaqja e kufizuar dhe stabiliteti i dobët. Matja e biomarkerëve në djersë paraqet sfida për shkak të përqendrimeve të tyre të ulëta dhe ndryshueshmërisë së ndikuar nga faktorë të tillë si stërvitja, dieta dhe mjedisi.

Djersa është një burim i pasur i biomarkerëve, të cilët ofrojnë njohuri të vlefshme për shëndetin ose gjendjen e sëmundjes së një individi. Ky dizajn inovativ i sensorit adreson kufizimet e mëparshme dhe ofron një platformë të qëndrueshme me kosto të ulët, shumë të ndjeshme dhe afatgjatë për zbulimin e biomarkerëve. Ka potencialin të revolucionarizojë metodat diagnostike joinvazive dhe të mundësojë monitorim të vazhdueshëm për sëmundje të ndryshme.

Burimet:

Penn State University

Grafen poroz i modifikuar me nanokompozit: Materiali nanokompozit i formuar nga kombinimi i grafenit dhe materialeve të tjera për të rritur përçueshmërinë dhe ndjeshmërinë në sensorët elektrokimikë.

Biomarkers: Substancat që tregojnë gjendjen shëndetësore ose sëmundjen në trup.

Trajtimi me laser: Procesi i përdorimit të teknologjisë lazer për të modifikuar vetitë e materialeve, si krijimi i nanokompoziteve të qëndrueshme përçuese në këtë studim.