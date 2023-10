Dy planetë gjigantë të akullt përplasen në një shfaqje verbuese të dritës

Në një ngjarje astronomike magjepsëse, dy ekzoplanetë gjigantë të akullt u përplasën në një flakë drite, duke lëshuar shtëllunga pluhuri që u vëzhguan nga një astronom amator në mediat sociale. Këta planetë ndodhen afërsisht 1,800 vjet dritë larg nga Toka dhe janë përplasur rreth një ylli të ngjashëm me diellin. Shkëlqimi i mëpasshëm i përplasjes u zhvendos përpara yllit, duke bërë që ai të zbehej me kalimin e kohës. Ylli është emëruar ASASSN-21qj sipas rrjetit të teleskopëve që fillimisht zbuluan zbehjen e dritës së dukshme të yllit.

Astronomi amator vuri re se ylli shkëlqeu gjatë një periudhe prej 1,000 ditësh, gjë që nxiti një ekip astronomësh ndërkombëtarë të hetonin më tej fenomenin. Kurba e dritës së yllit zbuloi se shkëlqimi i tij u dyfishua në gjatësi vale infra të kuqe tre vjet përpara se të fillonte të zbehej në dritën e dukshme. Dr. Matthew Kenworthy, një autor bashkë-drejtues i studimit nga Observatori Leiden në Holandë, përshkroi pasojat e mundshme të një përplasjeje të tillë, duke deklaruar se mbetja do t'i ngjante një ylli, megjithëse më i zbehtë dhe shtatë herë më i madh në madhësi se ai kryesor. yll në sistem.

Gjatë dy viteve, një rrjet astronomësh profesionistë dhe amatorë monitoruan nga afër yllin për çdo ndryshim në shkëlqimin e tij. Dr. Simon Lock, një autor nga Universiteti i Bristolit, shpjegoi se llogaritjet e tyre dhe modelet kompjuterike tregojnë se temperatura, madhësia dhe kohëzgjatja e materialit shkëlqyes të vëzhguar janë në përputhje me përplasjen e dy ekzoplaneteve gjigante të akullit.

Pritet që reja e pluhurit që rezulton nga përplasja të përhapet përgjatë orbitës së mbetjes së krijuar. Kjo mbetje do të bëhet përfundimisht një planet i ri dhe materiali që e rrethon ka të ngjarë të kondensohet dhe të formojë një koleksion hënash që do të rrotullohen rreth tij. Drita e resë së pluhurit mund të zbulohet duke përdorur teleskopë me bazë tokësore si dhe teleskopin hapësinor James Webb të NASA-s. Astronomët do të monitorojnë nga afër zhvillimet e kësaj ngjarje magjepsëse.

