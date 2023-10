Studiuesit bëjnë përparim në shndërrimin e diamanteve në simulatorë kuantikë

Sipas një studimi të publikuar në Physical Review Letters, shkencëtarët nga Universiteti i Uashingtonit në St. I udhëhequr nga asistent profesori i fizikës Chong Zu, ekipi përdori diamantet si një sistem kuantik duke i bombarduar me atome azoti për të krijuar të meta në strukturën kristalore. Këto të meta u mbushën më pas me elektrone që posedojnë veti kuantike si spin dhe magnetizëm.

Duke përdorur këtë strukturë të papërsosur kristalore, studiuesit ishin në gjendje të simulonin dinamikën komplekse kuantike, një detyrë tepër sfiduese për kompjuterët klasikë. Sistemet kuantike kanë përmasa në rritje eksponenciale me secilën grimcë të shtuar, duke i bërë ato të vështira për t'u simuluar duke përdorur metodat tradicionale të llogaritjes. Megjithatë, duke krijuar një sistem kuantik të kontrollueshëm brenda diamanteve, ekipi ishte në gjendje të simulonte drejtpërdrejt fenomenet kuantike dhe të vëzhgonte rezultatet.

Sistemi i krijuar nga Zu dhe ekipi i tij ishte në gjendje të ruante stabilitetin deri në 10 milisekonda, që është një periudhë e zgjatur kohore në botën kuantike. Ndryshe nga simulatorët e tjerë kuantikë që kërkojnë temperatura ultra të ftohta, ky sistem me bazë diamanti funksionon në temperaturën e dhomës. Për të parandaluar termalizimin, ku sistemi thith energji të tepërt dhe humbet veçoritë e tij unike kuantike, studiuesit e drejtuan sistemin mjaft shpejt për të vonuar këtë proces dhe për të ruajtur stabilitetin.

Ky përparim në simulatorët kuantikë me bazë diamanti hap mundësi të reja për studimin e fizikës kuantike me shumë trupa, parashikimin e fenomeneve emergjente dhe zhvillimin e sensorëve kuantikë gjithnjë e më të ndjeshëm. Sa më gjatë që një sistem kuantik të ruajë gjendjen e tij kuantike, aq më i lartë është ndjeshmëria e tij. Zu dhe ekipi i tij po bashkëpunojnë me shkencëtarë të tjerë për të fituar njohuri të reja në disiplina të ndryshme, duke përfshirë fizikën, shkencat e tokës dhe biologjinë.

Ky hulumtim tregon potencialin e diamanteve si një burim i vlefshëm në fushën e llogaritjes kuantike dhe simulimit. Duke shfrytëzuar vetitë kuantike të këtyre kristaleve, shkencëtarët mund të eksplorojnë më tej funksionimin e ndërlikuar të botës kuantike dhe të zhvillojnë aplikime praktike në një gamë të gjerë fushash.

