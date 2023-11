Përparim kuantik: Bronzi i purpurt hap mundësi të reja për pajisjet kuantike

Shkencëtarët kuantikë kanë bërë një zbulim novator që mund të revolucionarizojë teknologjinë kuantike. Një ekip studiuesish nga Universiteti i Bristolit ka identifikuar një fenomen të rrallë brenda bronzit të purpurt që mund të mbajë çelësin për krijimin e një "çelësi të përsosur" në pajisjet kuantike. Ky ndërprerës do të jetë në gjendje të kalojë me shpejtësi midis një gjendje izoluesi dhe një superpërçues.

Bronzi i purpurt është një metal unik njëdimensional i përbërë nga zinxhirë atomesh individualë përçues. Studiuesit zbuluan se ky material shfaq dy gjendje elektronike të kundërta, duke ofruar një nivel shkathtësie të njohur si "simetri emergjente". Kjo do të thotë se edhe ndryshimet më të vogla në material, si stimulimi i nxehtësisë ose i dritës, mund të shkaktojnë një kalim të menjëhershëm midis një gjendje izoluese me përçueshmëri zero në një superpërçues me përçueshmëri të pakufizuar dhe anasjelltas.

Autori kryesor Nigel Hussey, Profesor i Fizikës në Universitetin e Bristolit, shprehu entuziazmin e tij për këtë zbulim, duke thënë: "Është një zbulim vërtet emocionues që mund të sigurojë një kalim të përsosur për pajisjet kuantike të së nesërmes."

Udhëtimi i ekipit filloi 13 vjet më parë kur dy studentë të doktoraturës, Xiaofeng Xu dhe Nick Wakeham, matën për herë të parë rezistencën magnetike të bronzit të purpurt. Të dhënat ishin të fjetura dhe të papublikuara deri në një takim të rastësishëm në 2017. Profesor Hussey ndoqi një seminar nga fizikani Dr Piotr Chudzinski mbi bronzin vjollcë dhe ndau të dhënat e tij me të. Së bashku, ata propozuan një eksperiment që konfirmoi teorinë e Chudzinskit.

Ajo që e bën këtë zbulim edhe më të shquar është ekzistenca e "simetrisë emergjente" si kalimi i materialit midis gjendjeve izoluese dhe superpërcjellëse. Thyerja e simetrisë, që zakonisht vërehet në sistemet elektronike pas ftohjes, është një fenomen i njohur. Megjithatë, shfaqja e simetrisë në një metal me uljen e temperaturës, siç vërehet në bronzin e purpurt, është jashtëzakonisht e rrallë dhe e paprecedentë.

Dr Chudzinski e krahasoi këtë fenomen me një mashtrim magjik, ku një figurë e shurdhër dhe e shtrembëruar shndërrohet në një sferë krejtësisht simetrike. Ai e përshkroi bronzin e purpurt si figurë dhe vetë natyrën si magjistare.

Ky zbulim hap mundësi të reja për teknologjinë kuantike. Duke shfrytëzuar vetitë unike të bronzit të purpurt, mund të jetë e mundur të krijohen çelësa në qarqet kuantike që mund të pësojnë ndryshime të rëndësishme në rezistencë me stimujt më të vegjël.

Me kërkime të vazhdueshme në bronzin e purpurt dhe fenomenin e simetrisë emergjente, e ardhmja ka potencial të jashtëzakonshëm për zhvillimin e pajisjeve kuantike efikase dhe me performancë të lartë.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

1. Çfarë është bronzi i purpurt?

Bronzi i purpurt është një metal njëdimensional i përbërë nga vargje individuale përcjellëse atomesh.

2. Cila është rëndësia e hulumtimit të kryer nga Universiteti i Bristolit?

Hulumtimi identifikoi një fenomen të rrallë brenda bronzit të purpurt të quajtur "simetri emergjente" që mund të çojë në krijimin e një "çelësi të përsosur" në pajisjet kuantike.

3. Si funksionon “çelësi perfekt”?

Ndërprerësi mund të kalojë me shpejtësi midis të qenit një izolant (me përçueshmëri zero) dhe një superpërçues (me përçueshmëri të pakufizuar) bazuar në ndryshime të vogla në material, si stimulimi i nxehtësisë ose dritës.

4. Kush e bëri zbulimin?

Hulumtimi u drejtua nga Universiteti i Bristolit, me autorin kryesor Nigel Hussey, profesor i fizikës.

5. Cilat janë aplikimet e mundshme të këtij zbulimi?

Ky zbulim mund të ketë implikime të rëndësishme për teknologjinë kuantike, duke mundësuar zhvillimin e ndërprerësve shumë efikasë në qarqet kuantike.

Burimet:

– Universiteti i Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)