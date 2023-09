Studimi i ri zbulon se vrimat e zeza supermasive gllabërojnë ushqimin më shpejt se sa pritej

By

Një studim i fundit i kryer nga Universiteti Northwestern ka sfiduar supozimet e mëparshme në lidhje me zakonet e të ngrënit të vrimave të zeza supermasive. Ndërsa më parë besohej se vrimat e zeza konsumojnë ushqimin e tyre ngadalë, simulimet e reja tregojnë se ato në fakt e gllabërojnë atë me një ritëm shumë më të shpejtë.

Studimi, që së shpejti do të publikohet në The Astrophysical Journal, përdori simulime 3D me rezolucion të lartë për të hetuar sjelljen e vrimave të zeza që rrotullohen. Studiuesit zbuluan se këto vrima të zeza përdredhin hapësirën-kohën përreth, duke bërë që gazi në diskun e grumbullimit të copëtohet. Kjo rezulton në formimin e nëndisqeve të brendshme dhe të jashtme, ku vrima e zezë së pari konsumon unazën e brendshme dhe më pas rimbushet nga mbeturinat nga nëndisku i jashtëm.

Ndryshe nga teoritë e mëparshme që sugjeronin se ky proces kërkon qindra vjet, simulimet treguan se në të vërtetë ndodh brenda disa muajsh. Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për të kuptuar sjelljen e kuazarëve, të cilët janë disa nga objektet më të shndritshëm në qiellin e natës. Kuazarët dihet se ndizen papritur dhe më pas zhduken pa shpjegim, dhe studimi i ri ofron një shpjegim të mundshëm për këtë sjellje drastike.

Studiuesi kryesor, Nick Kaaz nga Universiteti Northwestern, shpjegoi se teoria klasike e diskut të grumbullimit nuk mund të shpjegojë ndryshimet e shpejta të vëzhguara në kuazarët. Megjithatë, simulimet e kryera në këtë studim sugjerojnë se shkatërrimi dhe rimbushja e zonave të brendshme të diskut mund të shpjegojë këto ndryshime.

Vështrimi kryesor nga studimi është se supozimet e mëparshme rreth shtrirjes së diskut të grumbullimit me rrotullimin e vrimës së zezë ishin të gabuara. Simulimet zbuluan se rajoni që rrethon vrimën e zezë është shumë më i turbullt sesa mendohej më parë. Dinamika e gazit, fushat magnetike dhe relativiteti i përgjithshëm i vrimave të zeza u morën parasysh në simulimet, duke siguruar një model më të saktë të sjelljes së tyre.

Procesi i grisjes dhe ushqyerjes ndodh në një rajon ku përdredhja e hapësirë-kohës nga vrima e zezë konkurron me fërkimin dhe presionin brenda diskut. Kjo rezulton në përplasjen e diskut të brendshëm dhe të jashtëm, duke çuar në gëlltitjen e diskut të brendshëm nga vrima e zezë. Graviteti i vrimës së zezë më pas tërheq gazin nga rajoni i jashtëm për të rimbushur rajonin e brendshëm, duke përfunduar ciklin.

Ky studim jo vetëm që hedh dritë mbi zakonet e të ngrënit të vrimave të zeza supermasive, por gjithashtu ofron njohuri mbi sjelljen e kuazarëve. Me kërkime të mëtejshme, shkencëtarët mund të jenë në gjendje të kuptojnë më mirë mekanizmat përgjegjës për ndryshimet dramatike të vëzhguara në këto fenomene kozmike.

Burimet:

– Revista Astrophysical (që do të publikohet)

– Universiteti Northwestern