Pellgjet e krijuara nga njeriu mund të jenë emetues neto të gazeve serë, zbulojnë studimet

Hulumtimi i ri i kryer nga Universiteti Cornell zbulon se pellgjet e krijuara nga njeriu kanë një ndikim të rëndësishëm në emetimet e gazrave serrë. Dy studime të ndërlidhura të kryera nga studiues nga Cornell fillojnë të përcaktojnë sasinë e efekteve të pellgjeve të krijuara nga njeriu dhe ato natyrore në buxhetin global të gazeve serrë, duke ofruar njohuri të vlefshme për një temë që nuk kuptohet mirë.

Studimet zbuluan se kur shtohen emetimet dhe ruajtja e karbonit të pellgjeve të krijuara nga njeriu, pellgjet mund të jenë emetues neto të gazeve serrë. Vlerësimet e mëparshme sugjerojnë se pellgjet, të cilat përcaktohen si trupa ujorë 5 hektarë ose më pak, mund të kontribuojnë në 5% të emetimeve globale të metanit. Megjithatë, pa matje të sakta në shumë pellgje, kjo përqindje mund të variojë nga gjysma në dyfishin e sasisë së vlerësuar. Për më tepër, ka vlerësime të kufizuara të shkallës së varrimit të karbonit në pellgje.

Një studim i kryer nga studiuesit u fokusua në sasinë e karbonit të sekuestruar në 22 pellgje të zgjedhura posaçërisht. Studiuesit ekzaminuan aktivitetet e menaxhimit të kaluar dhe matën trashësinë e sedimentit dhe përmbajtjen e karbonit në pellgje. Ata zbuluan se shkalla e varrimit të karbonit në pellgje ndikohej nga faktorë të tillë si bimët ujore, peshqit dhe nivelet e lëndëve ushqyese. Studimi zbuloi gjithashtu se si pellgjet natyrore ashtu edhe ato të krijuara nga njeriu sekuestrojnë globalisht një sasi të konsiderueshme karboni, duke treguar se sekuestrimi i karbonit në pellgje është i nënvlerësuar.

Studimi i dytë eksploroi emetimet sezonale të gazeve serrë nga pellgje specifike eksperimentale të Cornell. Metani, një gaz i fuqishëm serrë, përbënte shumicën e gazrave të emetuar. Studimi theksoi gjithashtu rëndësinë e marrjes së mostrave të shpeshta për të llogaritur me saktësi emetimet e gazeve serrë nga pellgjet.

Në përgjithësi, këto studime sugjerojnë se pellgjet luajnë një rol në emetimet e gazeve serrë dhe ruajtjen e karbonit. Ndërsa pellgjet aktualisht mund të jenë emetues neto të gazeve serrë për shkak të çlirimit të metanit, ekziston mundësia që ato të shndërrohen në zhytës neto duke reduktuar emetimet e metanit. Gjetjet propozojnë gjithashtu përdorimin e flluskave ose qarkulluesve nënujorë për të reduktuar emetimet e metanit në pellgje.

Hulumtimi i mëtejshëm dhe kuptimi i rolit të pellgjeve në emetimet e gazeve serrë janë thelbësore për modelimin dhe parashikimet e sakta të klimës.

Burimet:

– Meredith A. Holgerson et al, Normat e larta të varrimit të karbonit të lidhura me prodhimin autokton në pellgje artificiale, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Ndryshueshmëri e lartë brenda-sezonale në emetimet e gazit serrë nga pellgjet e ndërtuara në temperaturë të butë, Letrat e Kërkimeve Gjeofizike (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Burimi: Cornell)