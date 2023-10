Rrathët misterioz të zanave të gjetura në vende të ndryshme në mbarë botën

By

Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh të intriguar nga modelet misterioze rrethore të tokës së zhveshur të rrethuar nga unaza vegjetacioni të njohur si rrathë zanash. Më parë, këto formacione besohej se ekzistonin vetëm në pjesë të Namibisë dhe Australisë. Megjithatë, kërkimet e fundit kanë zbuluar rrathë zanash në mbi 250 vende në 15 vende dhe tre kontinente. Ky zbulim i ri hedh dritë mbi faktorët mjedisorë që kontribuojnë në formimin e tyre.

Studimi, i botuar në revistën PNAS, përdori modele të fuqizuara nga AI për të analizuar imazhet satelitore dhe për të identifikuar 263 vende në mbarë botën që shfaqin modele të ngjashme me rrathët e zanave të vëzhguara në Namibi dhe Australinë Perëndimore. Studiuesit e udhëhequr nga Emilio Guirado nga Laboratori i Ekologjisë së Zonave të Aride dhe Ndryshimeve Globale të Universitetit të Alicantes zbuluan një lidhje të fortë midis karakteristikave specifike të tokës dhe klimës dhe pranisë së rrathëve të zanave.

Treguesit kryesorë të shfaqjes së rrethit të zanave përfshijnë përmbajtje të ulët të azotit në tokë dhe një reshje mesatare vjetore prej më pak se 200 mm. Studiuesit zbuluan gjithashtu se zonat me rrathë zanash demonstruan stabilitet më të madh në krahasim me ekosistemet e tjera. Kjo sugjeron që rrathët e zanave mund të shërbejnë si tregues të degradimit të ekosistemit të shkaktuar nga ndryshimet klimatike, të ngjashme me modelet e tjera hapësinore në zonat e thata.

Gjetjet e këtij studimi hapin rrugë të reja për kërkime mbi implikimet funksionale të rrathëve të zanave. Ato ofrojnë njohuri se si këto struktura të vegjetacionit kontribuojnë në stabilitetin e ekosistemit dhe ndihmojnë në zbutjen e efekteve të ndryshimeve klimatike. Studimi thekson rëndësinë e rrathëve të zanave si tregues të mundshëm të ndryshimit mjedisor në ekosistemet gjithnjë e më të brishta.

Duke thelluar të kuptuarit tonë për shpërndarjen dhe karakteristikat e rrathëve të zanave, shkencëtarët mund të eksplorojnë më tej rolin e tyre në ruajtjen e shëndetit dhe elasticitetit të ekosistemit. Kjo njohuri mund të jetë instrumentale në zhvillimin e strategjive për të mbrojtur dhe menaxhuar këto formacione unike përballë sfidave të vazhdueshme mjedisore.

