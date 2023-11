Zhbllokimi i fuqisë së lojës imagjinare për zhvillimin e hershëm të fëmijërisë

By

Një studim novator i kryer nga Universiteti Monash ka zbuluar një përparim të rëndësishëm në kuptimin tonë të rolit dhe rëndësisë së lojës imagjinare në zhvillimin e fëmijërisë së hershme. Ndryshe nga besimet e mëparshme akademike, studimi zbulon se foshnjat dhe fëmijët e vegjël janë plotësisht të aftë të përfshihen në këtë lloj loje, duke theksuar rëndësinë e saj të thellë në edukimin e fëmijërisë së hershme.

Gjatë një programi pesë-vjeçar, studiues nga Fakulteti i Edukimit i Universitetit Monash bashkëpunuan me më shumë se 2,500 edukatorë dhe fëmijë të vegjël. Projekti kërkimor konceptual PlayWorld u përpoq të eksploronte dhe analizonte ndikimin e lojës imagjinare në zhvillimin kognitiv të fëmijëve.

Gjetjet nga ky studim i gjerë tregojnë se kur fëmijët marrin pjesë në lojën imagjinare, ata pësojnë një ndryshim thelbësor në perspektivë. Në vend që t'i perceptojnë objektet ashtu siç janë, fëmijët fillojnë t'i imagjinojnë ato si diçka tjetër. Ky tranzicion kognitiv shënon një moment historik të rëndësishëm zhvillimor në jetën e të vegjëlve dhe foshnjave.

Laureate e Këshillit Australian të Kërkimit Profesorja Marilyn Fleer, një eksperte kryesore në këtë fushë nga Universiteti Monash, thekson rëndësinë e lojës imagjinare në nxitjen e imagjinatës dhe mbështetjen e të mësuarit, veçanërisht në konceptet abstrakte si matja. Sipas profesor Fleer, loja imagjinare është e rëndësishme në zhvillimin e funksionit psikologjik të imagjinatës, e cila është thelbësore për të kuptuar konceptet abstrakte dhe për të menduar për të kaluarën dhe të ardhmen.

Për të vërtetuar më tej ndikimin transformues të lojës imagjinare, projekti kërkimor Conceptual PlayLab prezantoi PlayWorlds konceptuale në qendrat e kujdesit për fëmijët. Kjo qasje inovative u mundësoi edukatorëve të fëmijërisë së hershme të zgjerojnë teknikat e tyre pedagogjike dhe të kultivojnë lojën e shtirur brenda qendrave të tyre. Rezultatet pozitive ishin të dukshme, madje edhe fëmijët më të vegjël u angazhuan në mënyrë aktive në aktivitete.

Ndërhyrja konceptuale e PlayWorld përfshiu gjithashtu zhvillim profesional me ritëm të pavarur për edukatorët, duke i pajisur ata me mjetet për të planifikuar dhe zbatuar me sukses PlayWorlds konceptuale në qendrat e tyre të kujdesit për fëmijët. Ky burim fuqizues i transformoi edukatorët në udhëheqës pedagogjikë dhe agjentë ndryshimi brenda komuniteteve të tyre arsimore.

Bazuar në këto gjetje novatore, është e qartë se edukimi i lojës imagjinare në komunitete dhe mjedise arsimore është thelbësor për mbështetjen e zhvillimit të fëmijërisë së hershme. Duke përqafuar dhe inkurajuar këtë lloj loje, ne i fuqizojmë fëmijët të zhvillojnë imagjinatën e tyre, të rrisin aftësitë njohëse dhe të hapin rrugën për suksesin e ardhshëm.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është loja imagjinare?

Përgjigje: Loja imagjinare i referohet aktit të fëmijëve që krijojnë dhe marrin pjesë në skenarë të shtirur duke përdorur imagjinatën e tyre.

Pyetje: Pse është e rëndësishme loja imagjinare?

Përgjigje: Loja imagjinare është jetike për nxitjen e imagjinatës, mbështetjen e të mësuarit dhe zhvillimin e aftësive të të menduarit abstrakt.

Pyetje: Si ndikon loja imagjinare në zhvillimin e fëmijërisë së hershme?

Përgjigje: Angazhimi në lojën imagjinare i lejon fëmijët të zhvillojnë imagjinatën e tyre, aftësitë njohëse dhe aftësinë për të menduar në mënyrë krijuese.

Pyetje: Si mund ta promovojnë edukatorët e fëmijërisë së hershme lojën imagjinare?

Përgjigje: Edukatorët e fëmijërisë së hershme mund të promovojnë lojën imagjinare duke krijuar mjedise që inkurajojnë skenarë të shtirur, duke ofruar materiale të hapura për fëmijët dhe duke marrë pjesë vetë në lojë.

Pyetje: Ku mund të mësoj më shumë rreth projektit kërkimor?

Përgjigje: Mund të gjeni më shumë informacion rreth projektit kërkimor Conceptual PlayWorld në [Universiteti Monash] (https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).