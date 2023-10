Sjellja kolektive e elektroneve në materialet kuantike

By

Debanjan Chowdhury, një asistent profesor i fizikës, po studion sjelljen e elektroneve në materialet kuantike. Ndryshe nga materialet e zakonshme si silikoni, materialet kuantike kanë triliona elektrone që ndërveprojnë dhe ndikojnë njëri-tjetrin. Kjo sjellje nuk mund të përshkruhet duke trajtuar çdo elektron individualisht; në vend të kësaj, elektronet duhet të trajtohen si një lëng kolektiv.

Materialet kuantike, të tilla si superpërçuesit me temperaturë të lartë, shfaqin veti kundërintuitive që kundërshtojnë shpjegimet tradicionale. Superpërçuesit janë materiale që mund të bartin një rrymë elektrike pa asnjë humbje energjie. Superpërcjellësit me temperaturë të lartë kanë një prag të temperaturës për superpërçueshmëri që është shumë më i lartë se zbulimet e mëparshme, duke i bërë ata më praktik për aplikimet e përditshme.

Kuptimi i fenomeneve kuantike pas rrjedhës së elektroneve në superpërçuesit me temperaturë të lartë ka një potencial të jashtëzakonshëm për përparime teknologjike. Për shembull, mund të zvogëlojë ndjeshëm gjurmën e karbonit të prodhimit të energjisë elektrike duke eliminuar humbjet e energjisë gjatë transmetimit. Megjithatë, metalet e çuditshme, një klasë e superpërçuesve me temperaturë të lartë, vazhdojnë të hutojnë shkencëtarët me vetitë e tyre unike.

Metalet e çuditshme shfaqin sjellje shpërhapëse ndryshe nga çdo material tjetër. Ndërsa përçuesit tipikë kanë një kapak në shpërndarjen e tyre me rritjen e temperaturës, metalet e çuditshme nuk kanë kufi. Përçueshmëria e tyre vazhdon të degradohet në temperatura më të larta. Përkundër kësaj, metalet e çuditshme shfaqin gjithashtu universalitet, që do të thotë se vetitë e tyre ndahen në përbërje të ndryshme, pavarësisht nga përbërja e tyre kimike ose temperatura e pragut të superpërçueshmërisë.

Chowdhury po heton origjinën e kësaj shkalle universale kohore në metale të çuditshme dhe lidhjen e saj me superpërçueshmërinë e temperaturës së lartë. Kjo kohë e përplasjeve të elektroneve është një aspekt themelor i mekanikës kuantike që është thelbësor për të kuptuar se si lëngjet elektronike bartin rrymë në metale të çuditshme. Chowdhury po zhvillon modele matematikore për të përshkruar sjelljen e elektroneve në këto materiale, duke shpresuar të sigurojë një shpjegim teorik që përfshin të gjitha përbërjet e çuditshme metalike.

Studimi i materialeve kuantike dhe sjellja e tyre kolektive premton për avancimin e të kuptuarit tonë të mekanikës kuantike dhe nxitjen e zhvillimit të teknologjive kuantike të ardhshme.

Burimet:

– Artikulli burimor (URL u hoq)

– Përkufizimi i superpërçuesve: Një superpërçues është një material që mund të përçojë një rrymë elektrike pa asnjë humbje energjie për shkak të rezistencës.

– Përkufizimi i materialeve kuantike: Materialet kuantike janë materiale që shfaqin veti dhe sjellje të ndikuar nga mekanika kuantike, teoria që përshkruan sjelljen e materies dhe energjisë në shkallët më të vogla.