A është rikuperuar vërtet shtresa e ozonit? Studimi i ri sugjeron zgjerim të mundshëm

Shtresa e ozonit, një mburojë mbrojtëse që mbron Tokën nga rrezatimi i dëmshëm ultravjollcë, është vlerësuar prej kohësh si një nga historitë më të mëdha të suksesit mjedisor të njerëzimit. Megjithatë, një studim i kohëve të fundit po e sfidon këtë nocion duke sugjeruar se shtresa e ozonit mund të mos rikuperohet siç menduam dhe në fakt, vrima mund të zgjerohet.

Sipas një studimi të botuar në Nature Communications, shkencëtarët në Zelandën e Re zbuluan se nivelet e ozonit në thelbin e vrimës së ozonit në Antarktidë janë ulur me 26% që nga viti 2004 gjatë pranverës. Kjo do të thotë se jo vetëm që vrima ka mbetur e madhe në përmasa, por edhe është thelluar, duke treguar një ulje të nivelit të ozonit. Këto gjetje janë në kontrast të drejtpërdrejtë me vlerësimet e pranuara gjerësisht, duke përfshirë një studim të mbështetur nga OKB-ja, i cili parashikoi se shtresa e ozonit do të kthehej në nivelet e viteve 1980 deri në vitin 2040.

Për të arritur në këtë përfundim, studiuesit analizuan sjelljen e shtresës së ozonit nga shtatori në nëntor duke përdorur të dhëna satelitore. Ata e krahasuan këtë sjellje me të dhënat historike për të matur nivelet e ozonit dhe për të identifikuar çdo shenjë rikuperimi. Studimi sugjeron se ndryshimet në vorbullën polare të Antarktidës, një masë rrotulluese e ajrit të ftohtë me presion të ulët, po kontribuojnë në sosjen e ozonit dhe zgjerimin e vrimës. Megjithatë, shkaqet e sakta të këtyre ndryshimeve mbeten të panjohura.

Ndërsa Protokolli i Montrealit, një marrëveshje ndërkombëtare për të hequr gradualisht kimikatet që shkatërrojnë ozonin, ka qenë padyshim i suksesshëm në uljen e niveleve të klorofluorokarboneve (CFC), ky studim ngre pyetje në lidhje me rolin e faktorëve të tjerë në sosjen e ozonit. Këta faktorë përfshijnë ndotjen e ngrohjes së planetit, grimcat e ajrit nga zjarret dhe vullkanet dhe ndryshimet në aktivitetin diellor.

Është e rëndësishme të theksohet se disa shkencëtarë mbeten skeptikë ndaj gjetjeve të studimit. Ata argumentojnë se studimi mbështetet shumë në vëzhgimet nga një periudhë relativisht e shkurtër kohore dhe mund të mos sigurojë një përfaqësim të saktë të shëndetit afatgjatë të shtresës së ozonit. Faktorë të tjerë, të tillë si tymi nga zjarret dhe shpërthimet vullkanike, si dhe fenomenet natyrore klimatike si Lëkundjet Jugore El Niño, mund të ndikojnë gjithashtu në varfërimin e ozonit.

Si përfundim, ky studim i ri sfidon të kuptuarit tonë për rikuperimin e shtresës së ozonit. Ndërsa Protokolli i Montrealit ka qenë i suksesshëm në reduktimin e CFC-ve dhe parandalimin e katastrofës mjedisore, mund të ketë faktorë të tjerë në lojë që kontribuojnë në vrimat e vazhdueshme të ozonit në Antarktidë. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar plotësisht dhe adresuar këto sfida për të siguruar shëndetin afatgjatë të shtresës së ozonit dhe planetit tonë.

Pyetje të shpeshta:

1. Çfarë është shtresa e ozonit?

Shtresa e ozonit është një rajon i stratosferës së Tokës që përmban një përqendrim të lartë të molekulave të ozonit. Ai luan një rol vendimtar në filtrimin e rrezatimit të dëmshëm ultravjollcë (UV) nga dielli, duke mbrojtur jetën në Tokë.

2. Çfarë e shkaktoi shterimin e shtresës së ozonit?

Shkaku kryesor i varfërimit të ozonit ishte çlirimi i substancave që shkatërrojnë ozonin (ODS), si klorofluorokarbonet (CFCs). Këto kimikate u përdorën gjerësisht në spërkatjet e aerosolit, ftohësit dhe proceset industriale. Molekulat e lëshuara ODS u ngritën në stratosferë, ku u zbërthyen nga rrezet e diellit, duke lëshuar atome të klorit dhe bromit që shkatërruan molekulat e ozonit.

3. Çfarë është Protokolli i Montrealit?

Protokolli i Montrealit është një marrëveshje ndërkombëtare e nënshkruar në 1987 për të hequr gradualisht prodhimin dhe përdorimin e substancave që shkatërrojnë ozonin. Ka qenë i dobishëm në reduktimin e çlirimit të kimikateve të dëmshme dhe lejimin e rikuperimit të shtresës së ozonit.

4. Si ndikon dëmtimi i ozonit në mjedis dhe në shëndetin e njeriut?

Hollimi i ozonit çon në një rritje të rrezatimit UV që arrin sipërfaqen e Tokës, gjë që mund të ketë efekte të dëmshme si për mjedisin ashtu edhe për shëndetin e njeriut. Mund të dëmtojë jetën detare, të dëmtojë të korrat dhe të dëmtojë sistemin imunitar të njeriut, duke rritur rrezikun e kancerit të lëkurës dhe kataraktit.

5. Çfarë mund të bëjnë individët për të parandaluar varfërimin e mëtejshëm të ozonit?

Individët mund të kontribuojnë në mbrojtjen e shtresës së ozonit duke përdorur produkte miqësore me ozonin, të tilla si aerosolet dhe ftohësit pa CFC. Është gjithashtu thelbësore që të asgjësohen siç duhet pajisjet e vjetra që përmbajnë substanca që shkatërrojnë ozonin dhe të mbështeten iniciativat që promovojnë ruajtjen e shtresës së ozonit.