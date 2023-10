Duke kujtuar Hubert Reeves: Një astrofizikan magjepsës

Hubert Reeves, astrofizikani i njohur, u nda nga jeta më 13 tetor 2021, në moshën 91-vjeçare. Tregimi i tij magjepsës dhe aftësia për të përzier njohuritë shkencore me imagjinatën e bënë atë një figurë të dashur në këtë fushë. Kontributet e Reeves për të kuptuarit tonë të universit dhe vendin tonë në të ishin të pamatshme.

I lindur më 13 korrik 1932, në Montreal, Reeves shpesh fliste me dashuri për fëmijërinë e tij dhe ndikimin që kishte familja e tij në dashurinë e tij për shkencën. I rritur në një shtëpi prej druri me pamje nga liqeni Saint-Louis, ai ushqeu kujtimet e udhëtimeve me kanoe, shikimin e yjeve me nënën e tij dhe historitë magjepsëse të treguara nga gjyshja e tij, Charlotte Tourangeau. Këto përvoja ndezën talentin e tij për të treguar histori dhe nxitën kureshtjen e tij për kozmosin.

Reeves ndoqi fizikën teorike dhe përfundoi tezën e doktoraturës në Universitetin Cornell në Nju Jork nën drejtimin e Edwin Salpeter. Ishte gjatë kësaj kohe që ai u thellua në historinë e universit, duke kuptuar se të jesh astrofizikan do të thoshte të bëheshe një historian i kozmosit dhe materies.

Një nga kontributet e dukshme të Reeves ishte bashkëpunimi i tij me Jean Audouze në krijimin e tre elementeve të lehta - litium, berilium dhe bor. Nëpërmjet kërkimit të tyre, ata zbuluan se këta elementë u formuan kur rrezet kozmike me energji të lartë thyen bërthamat e karbonit, oksigjenit ose azotit në hapësirë.

Reeves pati një karrierë të larmishme dhe me ndikim, që nga mësimdhënia në Montreal deri te bërja këshilltare shkencore në NASA. Megjithatë, ai kërkoi horizonte të reja dhe përfundimisht u vendos në Francë, ku u bë një edukator publik dhe këshilltar shkencor. Ai filloi një karrierë të dytë si popullarizues i shkencës, duke mahnitur publikun me aftësinë e tij për të përcjellë koncepte komplekse astronomike në një mënyrë të ngjashme.

Dorëshkrimi i parë i Reeves, “Patience dans l'azur”, fillimisht u refuzua nga shumë botues që besonin se astronomia nuk do t'i interesonte lexuesit. Megjithatë, falë inkurajimit të miqve dhe fizikantit Jean-Marc Lévy-Leblond, libri u botua në 1981 dhe zbuloi talentin e Reeves për të sjellë në jetë mrekullitë e kozmosit.

Trashëgimia e Hubert Reeves është një mrekulli dhe mrekulli, duke frymëzuar individë të panumërt për të eksploruar misteret e universit. Aftësia e tij unike për të bashkuar njohuritë shkencore me tregimin do të vazhdojë të magjeps dhe të edukojë brezat që do të vijnë.

