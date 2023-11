Studimi i ri zbulon ndikimin e cilësisë së ajrit në sekuestrimin e karbonit

By

Një studim i fundit i kryer nga Instituti Carnegie për Shkencën ka nxjerrë në pah ndikimin e rëndësishëm të cilësisë së ajrit në sekuestrimin e karbonit natyror nga bimët. Studiuesit zbuluan se cilësia e përmirësuar e ajrit mund të rrisë aftësinë e bimëve për të absorbuar dioksidin e karbonit atmosferik, duke zbutur kështu ndryshimet klimatike. Ky zbulim nënvizon rolin vendimtar që luajnë aktivitetet njerëzore dhe ndotja e aerosolit në procesin e përthithjes së karbonit të bimëve.

Studimi përdori të dhënat satelitore për të analizuar korrelacionin midis aktivitetit fotosintetik dhe ndotjes së aerosolit në Evropë. Rezultatet zbuluan se bimët kapin më shumë karbon në fundjavë kur ka më pak ndotje industriale dhe më pak njerëz që udhëtojnë. Ky vëzhgim hedh dritë mbi efektet negative të cilësisë së dobët të ajrit, të shkaktuara nga aerosolet e emetuara nga udhëtimi dhe djegia e lëndëve djegëse fosile ose druri, në procesin e thithjes natyrore të karbonit të bimëve.

Studimet e mëparshme kanë treguar se ndotja me aerosol mund të ulë rendimentet e kulturave bujqësore deri në 20 për qind, duke theksuar më tej pasojat e dëmshme të ndotjes së ajrit në produktivitetin e bimëve.

Ekipi hulumtues përdori një teknikë inovative që përdor fluoreshencën e emetuar gjatë fotosintezës për të matur aktivitetin fotosintetik. Ata krahasuan këto të dhëna me matjet e aerosolit të marra nga Suite Radiometer Imazhe me Infra të Kuqe të dukshme. Duke u fokusuar në Evropë, ku ekzistojnë modele të përcaktuara të aktivitetit njerëzor gjatë gjithë javës, studimi zbuloi një cikël javor të përsëritur në aktivitetin fotosintetik. Fotosinteza arriti kulmin gjatë fundjavave dhe u ul gjatë ditëve të javës, në korrelacion të kundërt me nivelet e ndotjes së aerosolit.

Implikimet e këtij studimi janë të gjera, veçanërisht në lidhje me përpjekjet për zbutjen e ndryshimeve klimatike. Hulumtimi sugjeron se reduktimi i ndotjes së grimcave për të mbajtur aktivitetin fotosintetik të nivelit të fundjavës gjatë gjithë javës mund të heqë çdo vit 40 deri në 60 megaton dioksid karboni, duke rritur kështu produktivitetin bujqësor pa zgjeruar tokën bujqësore. Këto gjetje kanë implikime të rëndësishme politike, veçanërisht për qeveritë evropiane që punojnë në sistemet e kapjes dhe ruajtjes së karbonit.

Si përfundim, ky studim thekson rolin jetik që luan cilësia e ajrit në sekuestrimin natyror të karbonit nga bimët. Përmirësimi i cilësisë së ajrit jo vetëm që sjell përfitime për shëndetin e njeriut, por gjithashtu rrit aftësinë e bimëve për të luftuar ndryshimet klimatike duke thithur në mënyrë efikase dioksidin e karbonit atmosferik.

FAQ

1. Çfarë është sekuestrimi i karbonit?

Sekuestrimi i karbonit i referohet procesit të kapjes dhe ruajtjes së dioksidit të karbonit atmosferik, një nga gazet kryesore serrë përgjegjës për ngrohjen globale. Ky proces mund të ndodhë natyrshëm përmes ekosistemeve si pyjet, oqeanet dhe toka, si dhe përmes metodave të krijuara nga njeriu.

2. Si kontribuojnë bimët në sekuestrimin e karbonit?

Bimët, përmes procesit të fotosintezës, thithin dioksidin e karbonit nga atmosfera dhe e shndërrojnë atë në lëndë organike. Ky karbon ruhet në formën e biomasës në pemë, bimë dhe tokë. Prandaj, pyjet e shëndetshme dhe në rritje shërbejnë si lavaman thelbësor karboni, duke ruajtur sasi të konsiderueshme karboni për periudha të gjata.

3. Cilat janë disa metoda të krijuara nga njeriu për sekuestrimin e karbonit?

Metodat e krijuara nga njeriu për sekuestrimin e karbonit përfshijnë teknologji si kapja dhe ruajtja e karbonit (CCS), ku emetimet e CO2 nga burimet industriale dhe të lidhura me energjinë kapen dhe ruhen nën tokë në formacione gjeologjike. Një metodë tjetër është bioenergjia me kapjen dhe ruajtjen e karbonit (BECCS), e cila kombinon prodhimin e energjisë nga biomasa me CCS.

4. Si mund të ndikojë cilësia e ajrit në sekuestrimin e karbonit?

Cilësia e ajrit, veçanërisht ndotja me aerosol, mund të ketë efekte negative në sekuestrimin e karbonit. Aerosolet, të emetuara nga aktivitete të tilla si udhëtimi dhe djegia e lëndëve djegëse fosile ose druri, mund të zvogëlojnë efikasitetin e fotosintezës në bimë. Duke përmirësuar cilësinë e ajrit dhe duke reduktuar ndotjen e grimcave, aftësia e bimëve për të thithur dioksid karboni dhe për të kontribuar në sekuestrimin e karbonit mund të rritet.

Burimi: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)