Një shpërthim radioje 8 miliardë vjeçar mund të ndihmojë në zgjidhjen e misterit të çështjes së munguar të universit

Shkencëtarët kanë bërë një përparim të rëndësishëm në kuptimin e misterit të materies që mungon në univers. Një Shpërthim i Shpejtë i Radios 8 miliardë-vjeçare (FRB), më i vjetri dhe më i largët i vëzhguar ndonjëherë, e ka origjinën nga përplasjet e galaktikave. Ky FRB, i caktuar FRB 20220610A, u zbulua nga Pathfinder Australian Square Kilometer Array (ASKAP) në Australinë Perëndimore.

FRB-të janë shpërthime të shkurtra të valëve të radios që zgjasin për milisekonda, me origjinën e tyre të mbetur të panjohur. Megjithatë, ky FRB që thyen rekord, që vjen nga bashkimi i galaktikave, mund të ndihmojë në hedhjen e dritës mbi origjinën e këtyre shpërthimeve misterioze. Shpërthimi lëshoi ​​aq energji në milisekonda sa prodhon dielli në 30 vjet.

Lënda që mungon në univers i referohet faktit se gjysma e materies së pritur është e pazbulueshme. Kjo lëndë që mungon, e përbërë nga atome të quajtura barione, nuk është materie e errët, por materie "e zakonshme" që shpërndahet rrallë ndërmjet galaktikave. Teknikat aktuale janë joefektive në zbulimin e kësaj materie sepse është kaq e përhapur dhe e nxehtë.

Shkencëtarët, duke përfshirë astronomin e ndjerë australian Jean-Pierre 'J-P' Macquart, kanë eksploruar përdorimin e FRB-ve si një mjet për të zbuluar këtë çështje të pakapshme. Ndërsa FRB-të udhëtojnë nëpër distanca të mëdha, rrezatimi i tyre shpërndahet nga lënda që mungon. Ky shpërndarje i lejon shkencëtarët të masin densitetin e universit dhe të lokalizojnë lëndën barionike që mungon.

Hulumtimi i ekipit konfirmon lidhjen Macquart, e cila tregon se sa më larg të jetë një FRB, aq më shumë gaz i përhapur zbulon midis galaktikave. Me rreth 50 FRB të gjurmuara aktualisht në burimet e tyre, shkencëtarët parashikojnë që mijëra të tjerë do të zbulohen në të ardhmen. Teleskopët e ardhshëm të Array Kilometer Square (SKA) në Australi dhe Amerikën e Jugut, si dhe Teleskopi Ekstremisht i Madh (ELT) në Kili, do të ofrojnë njohuri të mëtejshme mbi origjinën e FRB-ve dhe strukturën e universit.

Hulumtimi i ekipit të ASKAP u botua në revistën Science, duke nxjerrë në pah potencialin e FRB-ve për të kuptuar lëndën që mungon dhe përbërjen e universit.

Burimet:

– Artikulli i revistës shkencore (jo i lidhur)

– Ekipi kërkimor i ASKAP