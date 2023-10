Hulumtimi i ri zbulon se si bimët komunikojnë dhe mbrojnë veten kundër insekteve

By

Hulumtimi i kryer nga një ekip i udhëhequr nga profesori Masatsugu Toyota në Universitetin Saitama në Japoni ka hedhur dritë mbi mekanizmat me të cilët bimët komunikojnë dhe aktivizojnë përgjigjet mbrojtëse kundër sulmeve të insekteve. Studimi, i botuar në Nature Communications, u fokusua në rolin e komponimeve organike të paqëndrueshme (VOCs) të lëshuara nga bimët kur ato dëmtohen nga insektet ose mekanikisht.

Bimët lëshojnë VOC në atmosferë kur ato plagosen nga insektet, duke shërbyer si sinjale rreziku për bimët fqinje. Si përgjigje, këto bimë të padëmtuara aktivizojnë mekanizmat mbrojtës për të mbrojtur veten. Ky fenomen i komunikimit në ajër ndërmjet bimëve nëpërmjet VOC-ve është vërejtur në mbi 30 lloje të ndryshme bimore. Sidoqoftë, mekanizmat molekularë që qëndrojnë në themel të perceptimit të VOC dhe induksionit të përgjigjeve mbrojtëse kanë mbetur të paqarta.

Duke përdorur pajisje inovative dhe imazhe fluoreshente në kohë reale, ekipi hulumtues vizualizoi shpërthime fluoreshence në një specie bimore të mustardës të quajtur Arabidopsis thaliana pas ekspozimit ndaj VOC-ve të emetuara nga bimët e dëmtuara nga insektet. Duke monitoruar ndryshimet në përqendrimin ndërqelizor të kalciumit, studiuesit ishin në gjendje të vëzhgonin se si bimët marrin dhe reagojnë ndaj VOCs.

Ekipi zbuloi se dy VOC specifike, (Z)-3-hexenal dhe (E)-2-hexenal, të dyja aldehide me gjashtë karbon të njohur si avullues të gjetheve jeshile (GLVs), nxisin sinjale kalciumi në bimët Arabidopsis. Këto GLV janë kimikate ajrore të emetuara nga bimët kur ato dëmtohen nga forcat mekanike ose barngrënësit. Kur ekspozohen ndaj këtyre VOCs, bimët Arabidopsis rregullojnë gjenet e lidhura me mbrojtjen.

Për të kuptuar më tej marrëdhënien midis sinjaleve të kalciumit dhe përgjigjeve mbrojtëse, studiuesit trajtuan bimët Arabidopsis me frenues të kanalit të kalciumit dhe agjentë kelues. Frenimi i sinjaleve të kalciumit rezultoi në shtypjen e induksionit të gjeneve të lidhura me mbrojtjen, duke ofruar dëshmi se Arabidopsis percepton GLV dhe aktivizon përgjigjet mbrojtëse në një mënyrë të varur nga kalciumi.

Ky hulumtim ofron njohuri të reja në mënyrat se si bimët komunikojnë dhe mbrojnë veten nga sulmet e insekteve. Kuptimi i këtyre mekanizmave molekularë mund të zbatohet potencialisht për të zhvilluar strategji të reja për mbrojtjen e bimëve dhe menaxhimin e dëmtuesve.

Burimet:

– Artikulli burimor: Nature Communications

– Arabidopsis: Një gjini bimësh me lule të vogla në familjen e mustardës

– Përbërjet organike të avullueshme (VOCs): Substancat organike të gazta që avullohen lehtësisht në temperaturën e dhomës

– Të paqëndrueshmet me gjethe jeshile (GLV): VOC të emetuara nga bimët pas dëmtimit, me erë karakteristike të barit