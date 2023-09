Zbulim i ri: Një vrimë e vogël e zezë gllabëron një yll të ngjashëm me diellin në një galaktikë aty pranë

Astronomët e Universitetit të Leicester-it kanë bërë një zbulim novator të një ylli të ngjashëm me diellin tonë duke u konsumuar gradualisht nga një vrimë e vogël e zezë. Ylli, i quajtur Swift J0230, ndodhet në galaktikën e afërt 2MASX J02301709+2836050, afërsisht 500 milionë vite dritë larg nga Rruga e Qumështit. Ky zbulim ofron një "lidhje që mungon" në të kuptuarit tonë për vrimat e zeza dhe ndërprerjen e tyre të yjeve që rrotullohen.

Astronomët e zbuluan yllin përmes një blic të ndritshëm me rreze X me origjinë nga qendra e galaktikës duke përdorur një mjet të ri të zhvilluar për Observatorin Neil Gehrels Swift. Vëzhgimet e mëtejshme zbuluan se Swift J0230 do të shkëlqejë me shkëlqim për 7-10 ditë përpara se të fiket papritur, duke e përsëritur këtë cikël çdo 25 ditë.

Kjo sjellje bie midis dy llojeve të shpërthimeve që zakonisht lidhen me ndërveprimet e vrimave të zeza: shpërthimet pothuajse periodike dhe kalimtaret periodike bërthamore. Emetimet e Swift J0230 ndodhin rregullisht, duke sugjeruar se kapërcen hendekun midis dy llojeve të shpërthimeve.

Bazuar në modelet e zhvilluara për ngjarje të ngjashme, shkencëtarët përcaktuan se Swift J0230 përfaqëson një yll të ngjashëm në madhësi me diellin tonë që rrotullohet rreth një vrime të zezë me masë të ulët në qendër të galaktikës së tij. Ndërsa orbita e yllit e afron atë me tërheqjen intensive gravitacionale të vrimës së zezë, materiali i barabartë me tre Toka tërhiqet nga atmosfera e yllit dhe nxehet ndërsa bie në vrimën e zezë. Ky proces lëshon një sasi të konsiderueshme të rrezeve X.

Autori kryesor i studimit, Dr. Phil Evans, deklaroi se ky është vëzhgimi i parë i një ylli të ngjashëm me diellin që copëtohet dhe konsumohet në mënyrë të përsëritur nga një vrimë e zezë me masë të ulët. Zbulimi i këtyre ngjarjeve "të përsëritura, të pjesshme të ndërprerjes së baticës" ofron njohuri të vlefshme për llojet e objekteve të përfshira dhe shpeshtësinë e tyre.

Studiuesit vlerësojnë se vrima e zezë përgjegjëse për gllabërimin e Swift J0230 është midis 10,000 dhe 100,000 herë më e madhe se masa e diellit tonë, e cila është relativisht e vogël në krahasim me vrimat e zeza supermasive që zakonisht gjenden në qendër të galaktikave. Studimi nxjerr në pah potencialin për zbulimin e më shumë objekteve si Swift J0230 duke përdorur mjete të reja të zbulimit kalimtar.

Në përgjithësi, ky zbulim i ri përparon ndjeshëm të kuptuarit tonë për ndërveprimin midis vrimave të zeza dhe yjeve që rrotullohen, duke hedhur dritë mbi fenomenin intrigues të shkatërrimit të yjeve nga vrimat e zeza me masë të ulët.

Burimet:

– Universiteti i Leicesterit (Njoftim për shtyp)

– Astronomia e Natyrës (Artikulli në revistë)