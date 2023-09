Studimi tregon se gjenet e trashëguara nga Neandertalët rrisin ashpërsinë e COVID-19

By

Një studim i ri i kryer nga studiues nga Instituti i Kërkimeve Farmakologjike Mario Negri të Italisë ka zbuluar se individët që përjetuan raste të rënda të COVID-19 kishin më shumë gjasa të zotëronin gjene specifike që i trashëguan nga Neandertalët. Studimi u fokusua në provincën e Bergamos, e cila ishte epiqendra e pandemisë në Itali.

Hulumtimi, i botuar në revistën iScience, zbuloi se një pjesë e konsiderueshme e gjenomit njerëzor lidhej me rrezikun e kontraktimit të COVID-19 dhe shfaqjes së simptomave të rënda, veçanërisht midis banorëve në zonat më të prekura. Studimi përfshiu 1,200 pjesëmarrës dhe analiza tregoi se tre nga gjashtë gjenet në një rajon në kromozomin 3 ishin të lidhur me rritjen e ndjeshmërisë ndaj COVID-19 të rëndë. Këto gjene përfshijnë CCR9 dhe CXCR6, të cilat luajnë një rol në aktivitetin e qelizave të bardha të gjakut dhe inflamacionin gjatë infeksioneve, si dhe LZTFL1, i cili rregullon zhvillimin dhe funksionimin e qelizave të traktit respirator.

Studiuesit vunë në dukje se mbetet e paqartë se cili gjen nga të tre luan rolin më të rëndësishëm. Për më tepër, studimi identifikoi 17 rajone të reja gjenomike që mund të shoqërohen me sëmundje të rënda ose rrezikun e infeksionit.

Një gjetje veçanërisht interesante e studimit ishte se tre nga gjashtë gjenet që lidhen me ashpërsinë e COVID-19 janë trashëguar nga Neandertalët, veçanërisht nga gjenomi Vindija i zbuluar në Kroaci. Ndërsa këto gjene mund të kenë mbrojtur dikur Neandertalët, ata tani shkaktojnë një përgjigje të tepruar imune tek njerëzit modernë, duke çuar në sëmundje më të rënda.

Studimi zbuloi gjithashtu se individët me haplotipin e Neandertalit kishin një rrezik dukshëm më të lartë për të zhvilluar COVID-19 të rëndë, që kërkonin kujdes intensiv dhe kishin nevojë për ventilim mekanik në krahasim me ata pa këtë trashëgimi gjenetike. Prania e haplotipit të Neandertalit u shoqërua gjithashtu me një shkallë më të lartë të rasteve të rënda midis të afërmve të shkallës së parë.

Ky studim ofron dëshmi të mëtejshme të rolit që luan gjenetika në përcaktimin e ashpërsisë së COVID-19. Kuptimi i këtyre faktorëve gjenetikë mund të ndihmojë potencialisht në identifikimin e individëve që mund të jenë më të ndjeshëm ndaj sëmundjeve të rënda dhe të sigurojë që të ndërmerren ndërhyrjet e duhura.

Burimet:

– Studimi: revista iScience

– Giuseppe Remuzzi, Drejtor i Institutit Mario Negri

– Marina Noris, Drejtuese e Qendrës së Gjenomikës Njerëzore të Institutit Mario Negri

– Një studim i vitit 2022 nga Instituti Karolinska dhe Instituti Max Planck