Çmimi Nobel në Kimi 2023: Zbulimi dhe sinteza e pikave kuantike

By

Çmimi Nobel për Kimi për vitin 2023 u është dhënë tre shkencëtarëve për punën e tyre novator në zbulimin dhe sintezën e pikave kuantike. Vetitë e këtyre nanogrimcave, të cilat lëshojnë dritë në gjatësi vale të ndryshme në varësi të madhësisë së tyre, u zbuluan nga kimisti fizik Louis Brus. Në një bisedë të fundit me podcastin e "The Conversation Weekly", Brus diskutoi zbulimin e tij aksidental dhe ndikimin pasues të pikave kuantike.

Duke punuar në Bell Labs në vitet 1980, Brus u ndesh me pika kuantike ndërsa studionte zgjidhjet e grimcave gjysmëpërçuese të quajtura koloidë. Duke drejtuar lazerët në këto koloidë, ai vuri re se ngjyrat e emetuara nuk ishin të qëndrueshme. Kjo e bëri atë të eksploronte ndryshimet unike në spektrin dhe vetitë e vetë grimcave kur ato ishin të një madhësie shumë të vogël.

Pikat kuantike janë nanokristale që thithin dritën dhe e ri-emetojnë atë në gjatësi vale të ndryshme në varësi të madhësisë së tyre. Edhe pse ato janë më të vogla se gjatësia e valës së dritës së dukshme dhe nuk mund të shihen nën një mikroskop optik, ato mund të vëzhgohen duke përdorur mikroskopë të specializuar si mikroskopët elektronikë. Për t'i demonstruar ato, mund të përdoren balona qelqi me ngjyra të ndezura me solucione që përmbajnë pika kuantike me madhësi të ndryshme.

Është interesante se Brus nuk ishte në dijeni të vëzhgimeve të mëparshme të pikave kuantike të bëra nga shkencëtari rus Alexei Ekimov. Për shkak të Luftës së Ftohtë, hulumtimi i Ekimov u botua ekskluzivisht në Rusisht dhe ai nuk ishte në gjendje të udhëtonte në Perëndim për të diskutuar gjetjet e tij. Vetëm pas një zbulimi të rastësishëm të artikujve të Ekimov në literaturën teknologjike, Brus iu afrua atij dhe ata u takuan përfundimisht gjatë epokës së Glasnostit në fund të viteve 1980.

Prodhimi dhe qëndrueshmëria e pikave kuantike paraqisnin sfida fillimisht, por Moungi Bawendi, një tjetër laureat i çmimit Nobel, e trajtoi këtë problem në vitet 1990. Që atëherë, pikat kuantike kanë gjetur aplikim në fusha të ndryshme, veçanërisht në imazhet biologjike. Ato janë përdorur nga biokimistët për të hartuar qelizat dhe organet duke i bashkuar ato me molekula të tjera. Për më tepër, ata kanë qenë të dobishëm në zbulimin e tumorit dhe udhëzimin kirurgjik.

Zbulimi dhe sinteza e pikave kuantike kanë hapur rrugën për përparime të shumta në shkencë dhe teknologji. Eksplorimi i aplikimeve të tyre vazhdon të zbulojë mundësi të reja për këto nanogrimca të jashtëzakonshme.

Burimet: The Conversation Weekly podcast