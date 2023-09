Hetimi i rrjedhave të rralla të plazmës së nxehtë në atmosferën e sipërme

Pranë poleve të Tokës, aurora janë një pamje e zakonshme, duke shfaqur shfaqje shumëngjyrëshe të dritës në atmosferën e sipërme të shkaktuar nga ndërveprimi midis erës diellore dhe magnetosferës së planetit. Sidoqoftë, më afër ekuatorit, mund të ndodhë një fenomen i ndryshëm atmosferik: lëvizjet e joneve subauroral (SAID).

Ngjarjet SAID përfshijnë rrjedhjen e shpejtë, drejt perëndimit të plazmës së nxehtë përmes jonosferës. Këto ngjarje janë shoqëruar me struktura të dukshme në qiell, të tilla si harqet e kuqe të qëndrueshme auroral (SAR) dhe rritja e fortë e shpejtësisë së emetimit termik (STEVE). Në mënyrë tipike, ngjarjet SAID ndodhin midis muzgut dhe mesnatës, por ka pasur raste të flukseve të SAID të zbuluara pas mesnatës.

Në një studim të fundit të botuar në Journal of Geophysical Research: Space Physics, studiuesit u përqendruan në 15 ngjarje SAID pas mesnate të zbuluara pranë Amerikës së Jugut në vitin 2013. Duke analizuar të dhënat nga burime të ndryshme, duke përfshirë programet satelitore dhe masat e aktivitetit auroral, ata hetuan karakteristikat dhe formimi i këtyre ngjarjeve të rralla.

Studiuesit zbuluan se ngjarjet SAID pas mesnatës, të ngjashme me ngjarjet e mesnatës, janë rezultat i ndërveprimit kompleks midis kushteve jonosferike dhe dinamikës gjeomagnetike. Ndërveprimi përfshin formimin e fushave elektrike dhe ndërveprimet valë-grimca, të cilat veprojnë si burime të lokalizuara të nxehtësisë.

Këto gjetje përmirësojnë të kuptuarit e dinamikës së plazmës së sipërme të atmosferës dhe potencialin e tyre për të prishur sinjalet e radarit për gjurmimin satelitor dhe aplikacione të tjera kritike. Hulumtimi i mëtejshëm në këtë fushë mund të sigurojë njohuri të vlefshme se si ngjarjet e SAID dhe fenomenet e tyre të lidhura mund të ndikojnë në atmosferën e Tokës.

Burimi: Ildiko Horvath et al, Driftimet e joneve nën-auroral kundër perëndimit kundër diellit (SAID) Zhvilluar në Sektorin e Kohës Lokale Magnetike pas mesnatës (1–4) gjatë 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677