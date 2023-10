Kimia ujore në planetezmalet karbonike: sintetizimi i lëndës organike prebiotike

By

Kimia ujore luan një rol vendimtar në formimin e lëndës organike prebiotike brenda planetesimaleve karbonike. Këta trupa qiellorë, të cilët besohet se janë formuar në fazat e hershme të sistemit diellor, kanë potencialin për të ofruar blloqe thelbësore ndërtuese të jetës trupave të tjerë planetarë, përfshirë Tokën.

Në një studim të kohëve të fundit, studiuesit hetuan formimin e vitaminës B3, e njohur gjithashtu si acidi nikotinik, brenda këtyre planetesimaleve. Vitamina B3 është një pararendës i rëndësishëm për koenzimën NAD(P)(H), e cila është thelbësore për metabolizmin e të gjitha formave të njohura të jetës.

Studiuesit propozuan një mekanizëm të ri reagimi bazuar në eksperimentet e mëparshme në terren. Sinteza e vitaminës B3 përfshin kombinimin e prekursorëve të sheqerit, si gliceraldehidi ose dihidroksiacetoni, me aminoacide si acidi aspartik ose asparagina. Këto reaksione ndodhin në një tretësirë ​​ujore pa praninë e oksigjenit ose agjentëve të tjerë oksidues.

Për të simuluar kushtet brenda planetesimaleve karbonike, studiuesit supozuan një densitet shkëmbor prej 3 g/cm³, një porozitet prej 0.2 dhe një densitet akulli prej 0.917 g/cm³ duke mbushur poret. Simulimet u kryen në një presion prej 100 bar.

Rezultatet e simulimeve u krahasuan me sasinë e matur të acidit nikotinik në mostrat e mbledhura nga burime të ndryshme, duke përfshirë kondritin CI Orgeil, disa kondrite CM2 të Antarktikut dhe liqenin e pagrupuar të kondritit C2 Tagish. Lloji i metodës së nxjerrjes së përdorur, si uji i nxehtë, ultratingulli me ujë të ftohtë, i hidrolizuar me HCl ose acid formik, u mor gjithashtu parasysh.

Studimi ofron njohuri të vlefshme mbi potencialin e kimisë ujore brenda planetesimaleve karbonike për sintetizimin e lëndës organike prebiotike. Kuptimi i këtyre proceseve mund të ndihmojë për të hedhur dritë mbi origjinën e jetës dhe shpërndarjen e blloqeve thelbësore të ndërtimit në të gjithë universin.

