Si po ndikojnë satelitët Starlink të SpaceX në astronominë e radios

By

Astronomët janë të shqetësuar për ndikimin e satelitëve Starlink të SpaceX në astronominë e radios. Observatori i Array Kilometer Square (SKAO) është vendosur të bëhet radioteleskopi më i fuqishëm në botë, por numri në rritje i yjësive satelitore përbën një kërcënim për efektivitetin e tij. Starlink tashmë ka mbi 4,600 satelitë në orbitë dhe planifikon të lëshojë deri në 42,000 të tjerë. Këta satelitë, së bashku me konstelacionet e ardhshme nga kompani si Amazon, po shkaktojnë ndotje nga drita dhe po ndërhyjnë në vëzhgimet në tokë.

Astronomët e radios që kryejnë teste paraprake me Inxhinierin e Zhvillimit Array 2 (EDA2) në Australinë Perëndimore kanë zbuluar rezultate shqetësuese. Emetimet nga satelitët Starlink ishin dukshëm më të ndritshme se sinjalet astronomike të zbuluara nga SKAO. U identifikuan dy lloje kontaminimi: sinjalet e pritshme midis satelitëve dhe tokës, dhe emetimet e paqëllimshme nga elektronika e satelitëve. Këto emetime ndërhyjnë në zbulimin e sinjaleve nga agimi kozmik, një epokë kritike në historinë e universit.

Megjithëse SpaceX nuk po shkel asnjë marrëveshje ndërkombëtare, mbivendosja midis sinjaleve Starlink dhe sinjaleve astronomike e bën më sfidues studimin e agimit kozmik. Autorët e studimit theksojnë nevojën për dialog midis kompanive private, agjencive rregullatore dhe komunitetit të astronomisë. Astronomia nuk duhet të margjinalizohet nga veprimet e kompanive private dhe duhet të merren masa për të balancuar nevojat e aksesit global të internetit me shpejtësi të lartë dhe ruajtjen e traditave të astronomisë.

Ndërsa astronomia e radios do të përballet me vështirësi në rritje ndërsa konstelacionet satelitore rriten, është thelbësore të trajtohet ndikimi në vëzhgimet shkencore. Duhet të ndërmerren veprime tani për të siguruar që zërat e astronomëve të dëgjohen dhe që zhvillimi i yjësive satelitore të bëhet me kujdes dhe konsideratë për ruajtjen e kërkimeve të rëndësishme shkencore.

Burimet:

– Artikulli: “Si po ndikojnë satelitët Starlink të SpaceX në astronominë e radios”

– arXiv.org: “Ndikimet e konstelacioneve satelitore në SKAO EDA2”