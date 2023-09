Nerf Blaster Design shkrep 100 shigjeta në sekondë

Përmbledhje: Një entuziast DIY ka krijuar një shpues plotësisht automatik Nerf që mund të gjuajë 100 shigjeta në sekondë, duke tejkaluar lodrat standarde Nerf për sa i përket goditjes, saktësisë dhe shpejtësisë së zjarrit. Dizajni i bombarduesit përdor shigjeta gjysmë të gjata, të cilat fluturojnë në mënyrë më efikase kur lëshohen nga fishekë me fuqi të lartë. Shigjetat futen në një magazinë daulle me rrëshqitës që i shtyjnë në rrota ndërsa daullja rrotullohet. Arritja e shkallës së lartë të zjarrit ishte një sfidë, me krijuesin që përballej me vështirësi të tilla si shigjetat e copëtuara dhe pjesët që fluturonin jashtë revistave. Megjithatë, nëpërmjet dizajnit përsëritës, blasteri tani funksionon pa probleme, me shigjetat që largohen nga revista dhe fluturojnë poshtë rrezes me shpejtësi të madhe. Janë shpërndarë video që tregojnë sulmuesin në veprim, duke demonstruar vazhdimësinë e shpejtë të shigjetave që gjuanin.

-

Për entuziastët e Nerf që kërkojnë një eksperiencë të përmirësuar të shpërthimit, një projektues DIY i njohur si [3DprintedLife] ka krijuar me sukses një blaster plotësisht automatik që shkon përtej kufizimeve të lodrave standarde Nerf. Ky dizajn inovativ synon të arrijë një shpejtësi të jashtëzakonshme zjarri prej 100 shigjeta në sekondë duke ruajtur goditjen dhe saktësinë e përmirësuar.

Për të arritur performancën e dëshiruar, blasteri përdor përdorimin e shigjetave gjysmë të gjata, të cilat dihet se shfaqin karakteristika më të mira fluturimi kur lëshohen nga bombardues me fuqi të lartë. Këto shigjeta lëvizin nga rripa të drejtuar nga motorë të fuqishëm, të ngjashëm me mekanikën e blasterëve të rrotave. Municioni ngarkohet në një karikator daulle të pajisur me rrëshqitës që shtyjnë me efikasitet shigjetat në rrotat rrotulluese.

Megjithatë, procesi i arritjes së një shpejtësie të zjarrit prej 100 shigjeta në sekondë doli të ishte një sfidë e rëndësishme. Projektuesi hasi pengesa të tilla si shigjetat e copëtuara dhe revistat që nxirrnin pjesë gjatë procesit të ndërtimit. Nëpërmjet përsëritjes së zellshme dhe rafinimit të dizajnit, këto çështje u tejkaluan gradualisht. Rezultati është një shpues që lëshon me besueshmëri shigjetat nga magazina, duke i shtyrë ato në drejtim të poshtëm me shpejtësi mbresëlënëse.

Për ata që janë të interesuar të eksplorojnë ndërlikimet e dizajnit të blasterit, skedarët janë të disponueshëm nëpërmjet OnShape. Për më tepër, janë shpërndarë video që demonstrojnë aftësitë e zjarrit të shpejtë të eksplozivit, duke u ofruar shikuesve mundësinë të dëshmojnë vazhdimësinë mbresëlënëse të shigjetave që shkarkohen.

Dizajni dhe modifikime të mëtejshme të blasterëve Nerf janë parë më parë, duke treguar përkushtimin dhe kreativitetin e komunitetit të entuziastëve të Nerf.

Burimet:

– [3DprintedLife]

– YouTube (lidhjet e videos nuk janë dhënë)