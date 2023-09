Polaris Spaceplanes përfundon testimin e suksesshëm të fluturimeve për prototipin MIRA-Light

Kompania gjermane e hapësirës ajrore, Polaris Spaceplanes, ka përfunduar së fundmi një fushatë testimi me 15 fluturime për mjetin e saj prototip MIRA-Light. Gjatë një periudhe tre-ditore midis 22 gushtit dhe 8 shtatorit, fluturimet synonin të demonstronin aerodinamikën dhe sistemet e kontrollit të fluturimit të mini-aeroplanit. Prototipi, me një gjatësi prej vetëm 8.2 metrash, përdori katër tifozë elektrikë për shtytje.

Gjatë 10 nga 15 fluturimet, MIRA-Light u pajis me një motor të simuluar aerospike për të vlerësuar ndikimin e tij në performancën e automjetit. Gjatë fushatës së testimit, prototipi grumbulloi afërsisht 40 minuta kohë fluturimi, duke shënuar një moment historik të suksesshëm për Polaris Spaceplanes.

Duke ecur përpara, të dhënat e mbledhura nga fluturimet MIRA-Light do të përdoren për të zhvilluar një automjet MIRA në shkallë më të gjerë. Ky përsëritje tjetër do të jetë gati 14 këmbë (4.25 metra) dhe do të pajiset me një motor aktual linear aerospike për të mundësuar testimin e sistemeve të integruara të fluturimit.

Prototipet MIRA dhe MIRA-Light shërbejnë si pararendës të modelit përfundimtar demonstrues të Polaris Spaceplanes, NOVA. Pas testimit të suksesshëm të automjetit MIRA, Polaris planifikon të rrisë më tej dizajnin në një gjatësi prej 22 këmbësh (6.7 metra) për modelin NOVA. NOVA do të përdorë katër motorë reaktivë me karburant vajguri, përveç motorit të tij funksional aerospike, duke mundësuar fluturime të plota me raketa me shpejtësi supersonike në atmosferën e sipërme të Tokës.

Duke supozuar se misionet e ardhshme demonstruese për MIRA do të shkojnë mirë, Polaris Spaceplanes synon të fillojë të fluturojë modelin NOVA në vitin 2024. Këto prototipe janë pjesë e një plani më të gjerë nga kompania për të zhvilluar një mjet transporti me shumë qëllime hipersonike të quajtur AURORA. AURORA e parashikuar është projektuar për të transportuar një ngarkesë deri në 22,000 paund (10,000 kilogramë) në shpejtësitë nënorbitale ose deri në 2,200 paund (1,000 kilogramë) në çdo orbitë të pjerrët.

Polaris Spaceplanes ka vendosur të fluturojë me automjetin AURORA diku midis 2026 dhe 2027, duke treguar angazhimin e saj për avancimin e teknologjisë së hapësirës ajrore dhe shtyrjen e kufijve të eksplorimit të hapësirës.

