Zbulimi i galaktikave unazore polare hedh dritë mbi strukturat galaktike

Galaktikat vijnë në forma të ndryshme dhe kuptimi ynë për to ka evoluar ndërsa zgjerojmë vëzhgimet tona përtej spektrit vizual. Galaktikat unazore polare (PRG) janë një lloj galaktikash unike e karakterizuar nga një unazë e jashtme gazi dhe yjesh që është e anuar pingul me rrafshin galaktik. Këto unaza, shpesh të përbëra kryesisht nga gaz hidrogjeni të shpërndarë, zakonisht janë të dukshme vetëm në gjatësi vale radio.

Edhe pse galaktikat e unazave polare u zbuluan për herë të parë në vitin 1978, procesi i formimit të këtyre strukturave galaktike mbetet një mister. Një teori sugjeron që unazat janë rezultat i përplasjeve galaktike, ku gazi i hidrogjenit nga përplasjet e galaktikave hidhet në një rreshtim polar. Rrjedhimisht, besohej se galaktikat unazore polare ishin të rralla. Megjithatë, një studim i kohëve të fundit i galaktikave i kryer si pjesë e projektit WALLABY tregon se PRG-të mund të jenë më të zakonshme sesa mendohej më parë.

Projekti WALLABY, i cili qëndron për Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, synon të krijojë një hartë me rezolucion të lartë të hidrogjenit neutral në qiellin e Hemisferës Jugore. Duke hartuar gazin ndërgalaktik dhe hidrogjenin që rrethon galaktikat, sondazhi ofron njohuri të vlefshme në strukturat e këtyre objekteve kozmike. Në fazën fillestare të sondazhit, u hartuan rreth 600 galaktika dhe u identifikuan dy galaktika unaza polare.

Bazuar në këto gjetje, vlerësohet se 1% deri në 3% e galaktikave të anketuara në WALLABY do të shfaqin struktura unazore polare. Pas përfundimit të sondazhit, është e mundur që të zbulohen qindra galaktika unaza polare, duke rritur ndjeshëm njohuritë tona për këto formacione enigmatike galaktike. Për më tepër, bollëku i të dhënave të mbledhura përmes këtij projekti do t'u ofrojë astronomëve një kuptim më të thellë se si formohen dhe evoluojnë këto galaktika të veçanta. Mund të sigurojë gjithashtu njohuri të vlefshme për ndërveprimin midis materies së errët dhe galaktikave.

Në përgjithësi, zbulimi i galaktikave unazore polare dhe projekti në vazhdim WALLABY ofrojnë një rrugë premtuese për eksplorimin e strukturave të fshehura brenda galaktikave dhe zbulimin e mistereve të universit.

Përkufizime:

– Galaktikat unazore polare (PRG): galaktika spirale ose eliptike me një unazë të jashtme gazi dhe yjesh të anuar afërsisht pingul me rrafshin galaktik.

– WALLABY: Anketa me brez L të gjerë ASKAP Legacy All-sky Blind, një projekt që synon krijimin e një harte me rezolucion të lartë të hidrogjenit neutral në qiellin e Hemisferës Jugore.

Burimet:

– Deg, N., etj. "Anketimi pilot i WALLABY: galaktikat e mundshme unazore polare NGC 4632 dhe NGC 6156." Njoftimet mujore të Shoqërisë Mbretërore Astronomike 525.3 (2023): 4663-4684.