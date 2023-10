Shkencëtarët zbulojnë objekte të ngjashme me planetët që notojnë në çifte në mjegullnajën e largët

By

Shkencëtarët duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb (JWST) kanë bërë një zbulim befasues në Mjegullnajën e Orionit. Ata kanë vëzhguar rreth 40 “planetë” me gaz që notojnë në çifte në një pjesë të largët të mjegullnajës. Këto objekte të ngjashme me planetin, të quajtur Objektet Binar Jupiter-Mass (JuBMOs), janë rreth madhësisë së Jupiterit dhe nuk janë të lidhur me asnjë yll.

Ky zbulim i ka lënë shkencëtarët të hutuar pasi bie ndesh me teoritë aktuale të formimit të planetit dhe yjeve. Planetët mashtrues nuk janë të pazakontë, por fenomeni i këtyre JuBMO-ve që rrotullohen në çifte është i papritur. Sipas Samuel Pearson, një shkencëtar nga Agjencia Evropiane e Hapësirës i përfshirë në hulumtim, "Ka diçka thelbësisht të gabuar me të kuptuarit tonë për formimin e planetit, formimin e yjeve, ose të dyja."

JuBMO-të janë shumë të vogla për t'u konsideruar yje, dhe formimi i tyre brenda mjegullnajës kundërshton teoritë aktuale. Këto objekte qëndrojnë në hendekun midis yjeve dhe planetëve, por shkencëtarët nuk janë të sigurt se si janë formuar. JWST kapi imazhe të detajuara të mjegullnajës duke përdorur kamerën e saj afër infra të kuqe.

Ky zbulim sfidon njohuritë ekzistuese të sistemeve planetare dhe ngre shumë pyetje në lidhje me mekanizmat e përfshirë në formimin e planetit. Nevojiten kërkime të mëtejshme për të kuptuar origjinën dhe natyrën e këtyre JuBMO-ve dhe implikimet që ato mund të kenë për të kuptuarit tonë të universit.

