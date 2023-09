Diamante rozë: Zbulimi i origjinës së gurëve të rrallë dhe të çmuar

By

Studiuesit australianë nga Universiteti Curtin në Perth kanë bërë zbulime të rëndësishme rreth origjinës së diamanteve rozë. Këto xhevahire të rralla dhe të vlefshme, të njohura për ngjyrën e tyre mahnitëse rozë, u zbulua se janë formuar më shumë se 1.3 miliardë vjet më parë gjatë shpërbërjes së një superkontinenti të hershëm. Diamantet rozë, të cilët në fakt janë diamante të dëmtuar me një rrjetë kristalore të shtrembëruar, ofrojnë një bukuri unike që ka një kosto.

Shumica e diamanteve rozë në botë, mbi 90 për qind, erdhën nga miniera tashmë e mbyllur Argyle në Australinë Perëndimore. Nga çdo mijë gurë të çmuar, vetëm disa ishin gurët rozë shumë të kërkuar. Ekipi hulumtues i udhëhequr nga Dr. Hugo Olierook vlerësoi se këta diamante u shtynë drejt sipërfaqes së Tokës gjatë rënies së Nunës, një prej superkontinenteve më të hershëm. Kjo sugjeron që kryqëzimet e tjera të lashta kontinentale mund të mbajnë më shumë nga këto gurë të çmuar të gjallë.

Diamantet Argyle u formuan thellë nën tokë pranë rrënjëve të qëndrueshme kontinentale. Ndërsa masat tokësore u përplasën për të formuar Nunën, presioni i krijuar pranë skajit veriperëndimor të Australisë bëri që diamantet dikur të pastër të ndryshojnë ngjyrat. Hulumtimi i kryer nga Dr. Robert Pidgeon dhe ekipi i tij në fund të viteve 1980 sugjeroi se shpërthimi që solli diamantet në sipërfaqe ndodhi afërsisht 1.2 miliardë vjet më parë. Megjithatë, saktësia e këtij vlerësimi u vu në dyshim për shkak të ndryshimeve të mundshme të shkaktuara nga një liqen i lashtë.

Duke përdorur teknologjinë e avancuar të rrezeve lazer, studiuesit ishin në gjendje të prodhonin një vlerësim më të saktë të moshës së shkëmbinjve Argyle. Analiza e tyre zbuloi se shpërthimi ndodhi afërsisht 1.3 miliardë vjet më parë, në përputhje me kohën e ndarjes së Nunës. Hollimi i skajit kontinental gjatë kësaj ndarje ka të ngjarë të lehtësojë lëvizjen e magmës së pasur me diamant në sipërfaqe.

Lidhja midis çarjes kontinentale dhe formimit të diamantit nuk është një koncept i ri, por mbetet një temë debati. Studimi i ri kontribuon në një kuptim më të mirë se si shpërbërja e superkontinentit mund të shkaktojë shpërthime të pasura me diamante. Megjithatë, ka ende pyetje pa përgjigje në lidhje me bollëkun e karbonit të nevojshëm për formimin e diamanteve të Argyle.

Ky hulumtim paraqet një hap të rëndësishëm në zbulimin e procesit kompleks që çoi në krijimin e diamanteve rozë unike dhe të vlefshme të Argyle. Studime të mëtejshme kërkohen ende për të siguruar një kuptim të plotë të këtij sistemi të lashtë. Ashtu si me shumë aspekte të natyrës, surprizat me siguri do të vazhdojnë të shfaqen.

