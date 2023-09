Studiuesit QUT udhëheqin projektin për të luftuar dëmtuesit e kopshtarisë

Studiuesit e QUT po marrin drejtimin në një projekt prej 9 milionë dollarësh që synon dëmtuesit e insekteve si pjesë e Aleancës së Tregtisë së freskët dhe të Sigurt (FASTA), një iniciativë që synon mbrojtjen dhe rritjen e eksporteve hortikulturore të Australisë. Projekti, i cili do të zhvillohet gjatë tetë viteve, synon të arrijë tregtinë e sigurt të brendshme dhe ndërkombëtare të produkteve të freskëta, t'i përgjigjet shpejt çështjeve të reja tregtare dhe të ofrojë mjete të reja për menaxhimin e dëmtuesve të hortikulturës.

Ekipi hulumtues QUT, i përbërë nga ekspertë në biologji, shkencë mjedisore dhe bujqësi, do të fokusohet në studimin e fiziologjisë së stresit të insekteve. Ata do të hetojnë se si dëmtuesit e insekteve reagojnë ndaj trajtimeve të stresit si nxehtësia, i ftohti dhe kontrollet kimike. Duke ekzaminuar përgjigjet fiziologjike dhe gjenetike të këtyre dëmtuesve, ekipi synon të fitojë njohuri që mund të përdoren për të zhvilluar trajtime efektive të dezinfektimit të frutave dhe strategji të menaxhimit të dëmtuesve në terren.

Dëmtuesit e insekteve paraqesin një sfidë të madhe për industrinë e hortikulturës së Australisë, duke ndikuar në prodhimin dhe tregtinë brenda dhe jashtë vendit. Për të siguruar që eksportet australiane të hortikulturës janë pa dëmtues, partnerët tregtarë kërkojnë dëshmi të trajtimeve fitosanitare efektive, të cilat synojnë të mbrojnë bimët dhe produktet bimore nga dëmtuesit, sëmundjet dhe ndotësit.

Për më tepër, ekipi QUT do të kontribuojë në nyje të tjera kërkimore brenda FASTA. Ata do të ndihmojnë në mbikëqyrjen dhe diagnostikimin e insekteve dëmtuese, do të zhvillojnë strategji të reja kontrolli dhe do të punojnë në mbarështimin e varieteteve të bimëve rezistente ndaj mizave frutore.

Ky projekt kërkimor bashkëpunues i udhëhequr nga studiues të QUT është një hap i rëndësishëm drejt mbrojtjes së eksporteve hortikulturore të Australisë, duke u ofruar kultivuesve mjetet e nevojshme për të menaxhuar në mënyrë efektive dëmtuesit dhe duke siguruar pastërtinë dhe shëndetin e bimëve si për tregjet vendase ashtu edhe për ato ndërkombëtare.

