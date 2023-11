NASA po punon për të zgjidhur problemin e mbrojtjes së nxehtësisë përpara misionit të ekuipazhit

By

NASA po përballet me një sfidë me mburojën e nxehtësisë së anijes së saj kozmike Orion, e cila duhet të zgjidhet përpara se një ekuipazh të mund të hipë me siguri në bord. Agjencia hapësinore pret që të duhen edhe disa muaj për të studiuar plotësisht performancën e mburojës së nxehtësisë dhe për të gjetur një zgjidhje, sipas Jim Free, administrator i asociuar për Drejtorinë e Misionit të Zhvillimit të Sistemeve të Eksplorimi të NASA-s.

Gjatë rihyrjes së anijes kozmike Orion pa ekuipazh në misionin e saj të mëparshëm, u vu re një performancë e papritur nga mburoja e nxehtësisë. Më shumë nga materiali ablativ në mburojë doli nga sa pritej, duke shkaktuar shqetësim për sigurinë e misioneve të ardhshme me ekuipazh. NASA nisi një hetim për të kuptuar më mirë këtë çështje dhe po planifikon të sigurojë një "zgjidhje provuese të shkakut rrënjësor" deri në fund të pranverës së ardhshme.

Ndërkohë, NASA është ende duke përgatitur anijen kozmike për misionin Artemis 2, i planifikuar për nisjen në nëntor 2024 me një ekuipazh në bord. Mburoja e nxehtësisë luan një rol kritik në mbrojtjen e astronautëve nga temperaturat ekstreme gjatë rihyrjes në atmosferën e Tokës. Nëse është e nevojshme, NASA është e hapur për të zëvendësuar komponentët e mburojës së nxehtësisë ose për të zhbërë disa përparime harduerike në anijen kozmike për të adresuar problemin.

Ekuipazhi i misionit Artemis 2 ka theksuar rëndësinë e garantimit të gatishmërisë dhe sigurisë së anijes kozmike përpara se të niset. Astronauti i NASA-s Reid Wiseman, komandanti i misionit, deklaroi se ata nuk do të hipin në bordin e Orionit derisa të jenë të sigurt në gatishmërinë e tij.

Ndërsa ndikimi në datën e nisjes së Artemis 2 mbetet i pasigurt, NASA mbetet e përkushtuar për të zgjidhur çështjen e mbrojtjes së nxehtësisë për të garantuar sigurinë e misioneve të saj me ekuipazh.