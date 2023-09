Eksperimenti i parë i oksigjenit në Mars përfundoi me sukses, duke hapur rrugën për eksplorimin e ardhshëm

By

Eksperimenti i shfrytëzimit të burimeve të oksigjenit në Mars në vend (MOXIE), një pajisje me madhësi mikrovale në bordin e roverit Perseverance, ka përfunduar me sukses misionin e tij të prodhimit të oksigjenit në Mars. Eksperimenti, i cili filloi më shumë se dy vjet më parë, ka tejkaluar synimet fillestare të NASA-s duke gjeneruar 122 gram oksigjen duke konvertuar atmosferën e pasur me dioksid karboni të Marsit në oksigjen që merr frymë.

Gjatë performancës së tij maksimale, MOXIE ishte në gjendje të prodhonte 12 gram oksigjen në orë me pastërti 98%, dyfishi i objektivit të vendosur nga NASA. Eksperimenti funksionoi për 16 seanca, duke përmbushur të gjitha objektivat e tij. Kjo teknologji përparimtare ka demonstruar potencialin për t'i kthyer burimet lokale në produkte të dobishme për misionet e ardhshme të eksplorimit.

Atmosfera marsiane është e përbërë kryesisht nga dioksidi i karbonit, i cili nuk mund të marrë frymë për njerëzit. Duke ndarë molekulat e dioksidit të karbonit dhe duke nxjerrë oksigjen, MOXIE provon se është e mundur të merret oksigjen nga atmosfera e Marsit. Përveç furnizimit me ajër të frymëmarrjes për astronautët, teknologjia mund të përdoret gjithashtu për të krijuar shtytës raketash, duke reduktuar nevojën për të transportuar sasi të mëdha oksigjeni nga Toka.

Pam Melroy, Zëvendës Administratore e NASA-s, thekson rëndësinë e përdorimit të burimeve në Mars dhe Hënë për qëllimet afatgjata të eksplorimit të hapësirës. Funksionimi i suksesshëm i MOXIE na sjell më pranë arritjes së një pranie të qëndrueshme në Planetin e Kuq dhe krijimit të një ekonomie të fuqishme hënore.

Mësimet e nxjerra nga eksperimenti i MOXIE do të informojnë zhvillimin e një sistemi në shkallë të plotë që përfshin një gjenerator oksigjeni të aftë për të lëngëzuar dhe ruajtur oksigjenin. Ky moment historik vendos skenën për testimin e teknologjive të tjera në Mars, të tilla si mjetet dhe materialet e habitatit, për të avancuar më tej përpjekjet e eksplorimit.

Burimet: CNN