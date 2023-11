Të kuptuarit e të tjerëve përmes veprimeve të tyre: Një aspekt kyç i njohjes njerëzore me implikime për AI

Kur vëzhgojmë veprimet e dikujt, mendjet tona punojnë shpejt për të deshifruar qëllimet e tyre. Hulumtimi i kryer nga studiues të perceptimit në Universitetin Johns Hopkins ka hedhur dritë mbi mënyrën se si njerëzit mund të kuptojnë atë që të tjerët po përpiqen të mësojnë thjesht duke parë veprimet e tyre. Ky studim novator, i botuar në revistën Proceedings of the National Academy of Sciences, ka zbuluar një aspekt shpesh të anashkaluar të njohjes njerëzore, me implikime të rëndësishme për zhvillimin e sistemeve të inteligjencës artificiale (AI).

Ndryshe nga njohja e veprimeve pragmatike, të cilat përfshijnë parashikimin e veprimeve të menjëhershme të dikujt, studimi u fokusua në "veprimet epistemike". Këto veprime kryhen kur dikush po përpiqet të mbledhë informacion ose të mësojë për rrethinën e tij. Ndërsa kërkimet e mëparshme kanë treguar se njerëzit mund të identifikojnë me saktësi veprimet pragmatike, pak dihej se si ne i perceptojmë dhe kuptojmë veprimet epistemike.

Në një seri eksperimentesh që përfshinin 500 pjesëmarrës, studiuesit u kërkuan individëve të shikonin video të njerëzve që tundnin kutitë. Pjesëmarrësit ishin në gjendje të dallonin qëllimet e tundësit - ose për të përcaktuar numrin e objekteve brenda kutisë ose për të përcaktuar formën e objekteve - brenda disa sekondave. Kjo aftësi për të perceptuar qëllimet e një personi tjetër përmes veprimeve të tyre është sa intuitive dhe e jashtëzakonshme, duke theksuar proceset komplekse njohëse që mendjet tona kryejnë pa mundim.

Këto gjetje kanë implikime më të gjera për fushën e zhvillimit të AI. Duke kuptuar se si njerëzit nxjerrin përfundimin e qëllimeve të një personi tjetër përmes veprimeve, studiuesit mund të dizajnojnë sisteme të AI që janë më të pajisura për të ndërvepruar dhe kuptuar sjelljen njerëzore. Për shembull, një asistent robot i fuqizuar nga AI mund të analizojë veprimet e një klienti dhe të parashikojë atë që ata kërkojnë, duke ofruar një shërbim më të personalizuar dhe efikas.

Në studimet e ardhshme, ekipi i Johns Hopkins planifikon të hetojë dallimin midis qëllimit epistemik dhe qëllimit pragmatik. Ata janë gjithashtu të interesuar të eksplorojnë se kur shfaqen këto aftësi vëzhguese në zhvillimin njerëzor dhe nëse modelet llogaritëse mund të ndërtohen për të sqaruar më tej marrëdhënien midis veprimeve fizike dhe qëllimit epistemik.

Ky hulumtim jo vetëm që ofron njohuri të vlefshme për të kuptuarit tonë të njohjes njerëzore, por gjithashtu hap mundësi të reja për teknologjinë e AI në interpretimin efektiv të veprimeve dhe qëllimeve njerëzore. Duke shfrytëzuar këtë njohuri, sistemet e ardhshme të AI mund të bëhen më perceptuese dhe më të aftë për të kuptuar dhe për t'iu përgjigjur nevojave dhe dëshirave njerëzore.

FAQs

Pyetje: Cilat janë veprimet pragmatike dhe veprimet epistemike?

Veprimet pragmatike i referohen veprimeve që përfshijnë parashikimin e veprimeve të menjëhershme të një individi, ndërsa veprimet epistemike kryhen kur dikush përpiqet të mbledhë informacion ose të mësojë diçka rreth mjedisit të tij.

Pyetje: Si i zhvilluan kërkuesit eksperimentet e tyre?

Studiuesit u kërkuan 500 pjesëmarrësve të shikonin video në të cilat dikush tund një kuti. Pjesëmarrësit ishin në gjendje të përcaktonin nëse tundësi po përpiqej të kuptonte numrin e objekteve brenda kutisë ose formën e objekteve.

Pyetje: Cilat janë implikimet e këtij hulumtimi për AI?

Duke kuptuar se si njerëzit i perceptojnë dhe konkludojnë qëllimet e të tjerëve përmes veprimeve, sistemet e AI mund të dizajnohen për të kuptuar dhe ndërvepruar më mirë sjelljen njerëzore. Për shembull, një ndihmës robot mund të parashikojë me saktësi se çfarë kërkon një klient bazuar në veprimet e tyre.