Eklipsi i pjesshëm hënor do të jetë i dukshëm në Indi më 28-29 tetor 2023

Një eklips i pjesshëm hënor është caktuar të ndodhë më 28-29 tetor 2023, me fazën umbrale që fillon në orët e para të datës 29. Ky eklips do të jetë i dukshëm nga të gjitha pjesët e Indisë rreth mesnatës. Faza umbrale e eklipsit pritet të fillojë në orën 01:05 të mëngjesit të IST më 29 tetor dhe të përfundojë në orën 02:24 të mëngjesit të IST. Kohëzgjatja e eklipsit do të jetë afërsisht 1 orë e 19 minuta, me një magnitudë të vogël 0.126.

Ky eklips hënor do të jetë i dukshëm në disa rajone anembanë botës, duke përfshirë Oqeanin Paqësor Perëndimor, Australi, Azi, Evropë, Afrikë, Amerikën Jugore lindore, Amerikën Veriore Verilindore, Oqeanin Atlantik, Oqeanin Indian dhe Oqeanin Paqësor Jugor.

Është e rëndësishme të theksohet se një eklips hënor ndodh në një ditë të hënës së plotë kur Toka hyn midis Diellit dhe Hënës, dhe të tre objektet janë në linjë. Një eklips total hënor ndodh kur e gjithë Hëna bie nën hijen ombrale të Tokës, ndërsa një eklips i pjesshëm hënor ndodh kur vetëm një pjesë e Hënës bie nën hijen e Tokës.

Në Indi, eklipsi i ardhshëm hënor pas kësaj ngjarjeje do të jetë më 07 shtator 2025, i cili do të jetë një eklips total hënor. Eklipsi i fundit hënor i dukshëm nga India ndodhi më 8 nëntor 2022 dhe ishte një eklips total.

