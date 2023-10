Eklipsi i pjesshëm i Hënës do të ndodhë më 28-29 tetor 2023

Një eklips i pjesshëm hënor, i njohur gjithashtu si Chandra Grahan, do të ndodhë më 28-29 tetor 2023. Eklipsi hënor do të fillojë me hyrjen e hënës në gjysmën e hënës në mesnatën e 28 tetorit, dhe faza umbrale do të fillojë në orët e para të datës 29. Kjo ngjarje qiellore do të jetë e dukshme nga të gjitha pjesët e Indisë rreth mesnatës.

Për shkak të eklipsit hënor, Somnath Mandir dhe të gjithë mandirët nën Shri Somnath Trust do të pezullojnë ceremonitë e tyre të rregullta puja më 28 tetor pas mesditës.

Eklipsi do të jetë i dukshëm në një rajon të gjerë që mbulon Oqeanin Paqësor Perëndimor, Australinë, Azinë, Evropën, Afrikën, Amerikën Jugore Lindore, Amerikën Veriore Verilindore, Oqeanin Atlantik, Oqeanin Indian dhe Oqeanin Paqësor Jugor.

Faza umbrale e eklipsit do të fillojë në 01:05 të mëngjesit të IST më 29 tetor dhe do të përfundojë në orën 02:24 të mëngjesit të IST. Kohëzgjatja e eklipsit do të jetë 1 orë e 19 minuta, me një magnitudë shumë të vogël 0.126.

Vlen të përmendet se eklipsi i ardhshëm hënor i dukshëm nga India do të ndodhë më 07 shtator 2025 dhe do të jetë një eklips total hënor. Eklipsi i mëparshëm hënor i dukshëm nga India u zhvillua më 8 nëntor 2022 dhe ishte një eklips total.

Një eklips hënor ndodh në një ditë të hënës së plotë kur Toka vjen midis Diellit dhe Hënës, dhe të tre objektet rreshtohen. Një eklips total hënor ndodh kur e gjithë hëna hyn në hijen ombrale të Tokës, ndërsa një eklips i pjesshëm hënor ndodh kur vetëm një pjesë e hënës bie nën hijen e Tokës.

Burimi: DeshGujarat