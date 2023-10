Eklipsi i pjesshëm i hënës do të ndodhë në 28-29 tetor 2023

Një ngjarje qiellore është caktuar të ndodhë më 28-29 tetor 2023, pasi pritet të ndodhë një eklips i pjesshëm i hënës. Kjo ngjarje, e njohur edhe si një eklips gjysmë hënor, ndodh kur dielli, toka dhe hëna rreshtohen në atë mënyrë që toka të hedh një hije mbi hënë, duke e bërë atë të duket më e errët.

Gjatë këtij eklipsi, vetëm një pjesë e hënës do të mbulohet nga hija e tokës, duke rezultuar në një zbehje të pjesshme të shkëlqimit të saj të zakonshëm. Është e rëndësishme të theksohet se ky lloj eklipsi është i ndryshëm nga një eklips total hënor, ku hëna mbulohet plotësisht nga hija e tokës.

Eklipsi i pjesshëm i hënës pritet të ndodhë në një hark kohor prej disa orësh, me dukshmërinë maksimale që do të ndodhë në orët e vona të mbrëmjes ose herët në mëngjes në varësi të zonës kohore të vendit. Në Indi, eklipsi do të fillojë natën e 28 tetorit dhe do të vazhdojë deri në mëngjesin e hershëm të 29 tetorit.

Vëzhguesit në Indi do të kenë mundësinë të shohin se hëna gradualisht humbet shkëlqimin e saj ndërsa hyn në hijen e tokës. Ky fenomen është një kujtesë e ngjarjeve të pabesueshme qiellore që ndodhin në universin tonë dhe paraqet një mundësi unike për shikuesit e yjeve dhe entuziastët e astronomisë për të vëzhguar dhe vlerësuar mrekullitë e sistemit tonë diellor.

Është e rëndësishme të merrni masat e duhura gjatë vëzhgimit të eklipsit për të mbrojtur sytë nga rrezet e drejtpërdrejta të diellit. Përdorimi i syzeve të eklipsit diellor ose filtrave të tjerë të aprovuar diellor rekomandohet për të parandaluar çdo dëmtim të mundshëm për shikimin tuaj.

Pra, shënoni kalendarët tuaj për fundjavën e 28-29 tetorit 2023 dhe gjeni kohë për të dëshmuar bukurinë magjepsëse të një eklipsi të pjesshëm të hënës. Është një shans për t'u lidhur me botën natyrore dhe për t'u mrekulluar me mrekullitë frymëzuese që universi ynë ofron.

