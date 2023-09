Sonda diellore Parker e NASA-s vëzhgon nxjerrjen e fuqishme të masës koronale

By

Sonda diellore Parker e NASA-s ka fluturuar kohët e fundit përmes një nxjerrjeje të fuqishme të masës koronale (CME) pranë Diellit, duke ofruar të dhëna të vlefshme se si ndërvepron plazma e Diellit me pluhurin ndërplanetar. Kjo CME është një nga më intensivet e regjistruar ndonjëherë. Për herë të parë, sonda ka vëzhguar ndërveprimin midis CME-ve dhe pluhurit ndërplanetar, duke hedhur dritë mbi një fenomen që u teorizua dy dekada më parë, por nuk ishte vërejtur kurrë më parë.

Analiza e të dhënave të mbledhura nga sonda gjatë fluturimit u botua në The Astrophysical Journal. Shkencëtarët që studiojnë CME arritën në përfundimin se ai pastronte pluhurin ndërplanetar deri në një distancë prej rreth 6 milion milje nga Dielli. Megjithatë, hapësira që u pastrua shpejt u mbush me më shumë pluhur ndërplanetar.

Kamera e sondës diellore Parker Wide Field Imagery for Solar Solar (WISPR) ofroi një pamje të CME ndërsa anija kozmike kalonte nëpër të. Fillimisht, kamera kapi një pamje paqësore të hapësirës së thellë, por ajo shpejt u mbush me dritë të ndritshme ndërsa copëzat e materialit kalonin.

Sonda diellore Parker ka bërë zbulime të rëndësishme që nga nisja e saj në 2018. Në vitin 2021, ajo bëri kontaktin e parë të drejtpërdrejtë me kurorën e Diellit dhe ka studiuar erën diellore. Me emrin Eugene Parker, i cili teorizoi ekzistencën e erës diellore, sonda përfundoi fluturimin e saj të gjashtë pranë Venusit në gusht 2022 dhe do të vazhdojë të mbledhë njohuri të reja rreth dinamikës së Diellit gjatë misionit të saj në vazhdim.

Burimet:

– Sonda diellore Parker e NASA-s zgjidh një mister të gjatë rreth diellit, NASA