OSIRIS-REx i NASA-s kap imazhet e lëshimit të kapsulës së kthimit në një moment historik

Sonda asteroide OSIRIS-REx e NASA-s ka dhënë një paraqitje të shkurtër të historisë ndërsa kapi fotot e lëshimit të kapsulës së saj të kthimit. Agjencia hapësinore publikoi imazhet më 3 tetor, duke treguar momentin kur kapsula e kthimit u vendos nga OSIRIS-REx dhe u nis drejt Tokës. Fotot zbulojnë diellin në pjesën e sipërme të kornizës dhe një "hënë të tokës" të hollë në skajin e majtë. Këto imazhe u kombinuan në një GIF nga ekipi i misionit.

Kapsula e kthimit, me peshë 110 paund (50 kilogramë), pati një qëndrim të shkurtër në hapësirë ​​përpara se të prekte me sukses në shkretëtirën veriore të Jutës, siç ishte planifikuar. Ai u ul nën parashutë afërsisht katër orë pasi u hodh. Kjo shënoi përpjekjen e parë të NASA-s për kthimin e mostrës së asteroidit dhe u konsiderua një arritje e rëndësishme.

Kapsula përmbante materiale thelbësore të mbledhura nga OSIRIS-REx nga asteroidi Bennu afër Tokës në tetor 2020. Papastërtia dhe zhavorri i mbledhur nga asteroidi u transportuan me shpejtësi në Qendrën Hapësinore Johnson (JSC) në Hjuston. Në SHA, materiali jashtë Tokës aktualisht është duke u përpunuar, kuruar dhe ruajtur.

Ekipi i misionit vlerëson se OSIRIS-REx ktheu rreth 8.8 ons (250 gram) material Bennu. Megjithatë, ky është vetëm një vlerësim paraprak dhe shuma e saktë do të shpallet gjatë një ngjarjeje të transmetimit në internet më 11 tetor. Mostra pritet të jetë një burim i vlefshëm për shkencëtarët për të studiuar gjatë dekadave të ardhshme.

Studiuesit nga e gjithë bota do të analizojnë me përpikëri pjesët e asteroideve për të fituar njohuri mbi ditët e para të sistemit diellor. Ata gjithashtu do të hetojnë rolin që shkëmbinjtë hapësinorë të pasur me karbon, si Bennu, mund të kenë luajtur në dërgimin e blloqeve ndërtuese të jetës në Tokë. Këto gjetje do të kontribuojnë në një kuptim më të thellë të origjinës së jetës në univers.

Burimet: Zyrtarët e NASA-s, NASA/Goddard/Universiteti i Arizonës/Lockheed Martin