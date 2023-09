Kapsula OSIRIS-REx e NASA-s do të dërgojë mostra të asteroideve të pastra në Tokë

Misioni historik i NASA-s, OSIRIS-REx (Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer), është vendosur të dorëzojë mostrat e para të asteroideve të pacenuara në Tokë të dielën në mëngjes. Sonda OSIRIS-REx do të lëshojë një kapsulë që përmban mostra të asteroidit Bennu afër Tokës. Kapsula pritet të prekë butësisht nën parashutë në poligonin e testimit dhe stërvitjes të Departamentit të Mbrojtjes në Utah dhe në terrenet e provës Dugway.

Mbulimin e drejtpërdrejtë të uljes mund ta shikoni në kanalin e NASA-s në YouTube ose në Space.com. Mbulimi do të fillojë në orën 10:XNUMX EDT.

OSIRIS-REx u nis në shtator 2016 dhe arriti në Bennu, një asteroid potencialisht i rrezikshëm, në dhjetor 2018. Sonda kaloi 22 muajt e ardhshëm duke hetuar asteroidin, duke vendosur një rekord të ri për trupin më të vogël të orbituar ndonjëherë nga një anije kozmike.

Në tetor 2020, OSIRIS-REx mblodhi me sukses një mostër të sipërfaqes së Bennu, duke kapur afërsisht 8.8 ons (250 gram) papastërti dhe zhavorr. Sasia e saktë do të përcaktohet pasi ekipi i misionit të hapë kapsulën e mostrës së sondës.

Pas uljes, mostra do të transportohet në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston për kurim dhe ruajtje. Shkencëtarët nga e gjithë bota do të kenë akses në kampionin për studime të mëtejshme. Ata shpresojnë të fitojnë njohuri mbi ditët e para të sistemit diellor dhe të hetojnë praninë e molekulave organike që përmbajnë karbon që mund të kenë kontribuar në origjinën e jetës në Tokë.

Përveç këtij momenti historik, anija kozmike OSIRIS-REx do të vazhdojë me misionin e saj të zgjeruar të quajtur OSIRIS-APEX. Ai do të udhëtojë në asteroidin potencialisht të rrezikshëm Apophis, me një mbërritje të planifikuar në vitin 2029.

Ky mision përfaqëson një arritje të rëndësishme për NASA-n, duke hapur mundësi të reja për të kuptuar origjinën e sistemit tonë diellor dhe potencialin për jetë përtej Tokës.

