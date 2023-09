Sonda OSIRIS-REx e NASA-s bën korrigjimin përfundimtar të kursit përpara se të kthejë kampionin e asteroidit në Tokë

Sonda OSIRIS-REx e NASA-s ka kryer me sukses manovrën e saj të fundit për korrigjimin e trajektores, duke e sjellë atë një hap më afër dërgimit të mostrës së saj të asteroidit në Tokë më 24 shtator. Sonda ekzekutoi një djegie të shkurtër të motorit të dielën, duke rezultuar në një ndryshim të shpejtësisë prej 7 inç (17.8 centimetra) në minutë. Kjo manovër rregulloi vendndodhjen e uljes së kapsulës së mostrës, duke e zhvendosur atë në lindje me afro 8 milje (12.5 kilometra) brenda zonës së paracaktuar të uljes në rrezen e provës dhe stërvitjes në Utah të Departamentit të Mbrojtjes.

Kjo manovër korrigjimi pasoi një manovër vendimtare për vendosjen e kursit më 10 shtator, e cila synonte të lëshonte kapsulën e mostrës më 24 shtator në një lartësi prej 63,000 miljesh (102,000 km) mbi Tokë. Aktualisht, sonda është afërsisht 1.8 milion milje (2.8 milion km) larg nga Toka dhe po afrohet me një shpejtësi prej rreth 14,000 mph (23,000 km/h).

Misioni OSIRIS-REx, i cili filloi në shtator 2016 me një buxhet prej 1 miliard dollarësh, u dërgua për të studiuar asteroidin Bennu pranë Tokës. Pas vitesh vëzhgimi, ai mblodhi me sukses rreth 8.8 ons (250 gram) material nga sipërfaqja e Bennu në tetor 2020.

Pas kthimit në Tokë, kampioni do të dorëzohet në Qendrën Hapësinore Johnson të NASA-s në Hjuston, ku do të kurohet dhe ruhet. Disa nga materialet e asteroideve do t'u shpërndahen shkencëtarëve në mbarë botën për të studiuar sistemin e hershëm diellor dhe rolin e mundshëm të asteroidëve të pasur me karbon si Bennu në shfaqjen e jetës në Tokë. Shkencëtarët besojnë se këta asteroidë mund të kenë sjellë në Tokë komponime organike, blloqe thelbësore ndërtuese për jetën, përmes ndikimeve të lashta.

Ndërsa kapsula e kthimit shkon drejt Tokës, anija kryesore kozmike OSIRIS-REx do të vazhdojë misionin e saj. Ai do të vazhdojë drejt një tjetër asteroidi potencialisht të rrezikshëm, Apophis, në një mision të zgjeruar të njohur si OSIRIS-APEX, i planifikuar për vitin 2029.

