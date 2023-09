Misioni OSIRIS-REx i NASA-s i afrohet Tokës me mostrën e çmuar të asteroidit

Anija kozmike OSIRIS-REx e NASA-s po afrohet në Tokë me ngarkesën e saj të vlefshme të mostrave të asteroideve. Në një manovër kritike, anija kozmike lëshoi ​​shtytësit e saj të kontrollit të qëndrimit, duke rregulluar shpejtësinë e saj me 0.5 mph për të siguruar një kthim të suksesshëm. Pa këtë korrigjim të vogël, sonda dhe ngarkesa e saj asteroid do të kishin humbur Tokën.

Misioni OSIRIS-REx përfshin mbledhjen e mostrave të papastërtive dhe zhavorrit nga asteroidi Bennu, i cili ka një gjerësi rreth 1,650 këmbë. Anija kozmike mblodhi afërsisht 8.8 ons (250 gram) material gjatë vizitës së saj në Bennu në tetor 2020. Këto mostra të çmuara do të dorëzohen në Tokë në një kapsulë në mëngjesin e 24 shtatorit.

Kapsula e kthimit pritet të ulet në një zonë të caktuar me përmasa 36 milje me 8.5 milje në Utah Test and Training Range, në jugperëndim të Salt Lake City. Ulja do të ndodhë afërsisht 13 minuta pas lëshimit të kapsulës, me anijen kozmike duke ndjekur një shpejtësi dhe kënd të saktë.

Mostrat e mbledhura të asteroideve do të kenë një vlerë të jashtëzakonshme për shkencëtarët në mbarë botën. Duke studiuar këto mostra, studiuesit shpresojnë të fitojnë njohuri mbi formimin dhe evolucionin e sistemit tonë diellor. Për më tepër, materiali mund të hedhë dritë mbi rolin e asteroidëve të pasur me karbon si Bennu në dhënien e komponentëve të nevojshëm për jetën në Tokë.

Aktualisht, anija kozmike OSIRIS-REx është rreth 4 milionë milje larg nga Toka, duke udhëtuar me një shpejtësi prej 14,000 mph. Ekipi i misionit mund të kryejë edhe një gjuajtje me shtytës më 17 shtator, nëse konsiderohet e nevojshme. Është e rëndësishme të theksohet se vetëm kapsula e mostrës do të kthehet në Tokë, ndërsa anija kozmike do të vazhdojë udhëtimin e saj drejt asteroidit Apophis për një mision të zgjatur, me një mbërritje të planifikuar në vitin 2029.

